Ameriške afere vodijo v Rusijo in Ukrajino

V viharju, ki ga je ameriški predsednik Joe Biden povzročil z zaklinjanjem, da Vladimir Putin ne sme ostati na oblasti v Rusiji, mnogi na levici vidijo le devet improviziranih besed na koncu ognjevite obsodbe napada na Ukrajino. Na desnici v izpadu – in takojšnjem zanikanju Bele hiše – vidijo še en dokaz, da besede demokratskega predsednika ne pomenijo nič. Putinu se morda ni treba bati sprememb režima od zunaj, ZDA pa od znotraj majejo ogorčeni prepiri in tožbe, kot je Trumpova proti nekdanji nasprotnici ­Hillary Clinton.

Nekdanji republikanski predsednik Donald Trump je očital Bidnu, da je dvignil roke nad Ukrajino, na levi strani političnega odra pa ameriškega nacionalista še naprej obtožujejo naklonjenosti in pomoči Putinu. Nepremičninski mogotec, ki je leta 2016 politično vsem mešal štrene, bi rad zdaj poravnal račune na floridskem sodišču.

Zaradi tako imenovane ruske afere, ki ga spremlja od vstopa v politiko, toži vse, od nekdanje demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton, njenega nekdanjega namestnika vodje kabineta in sedanjega Bidnovega svetovalca za nacionalno varnost Jaka Sullivana, nacionalnega odbora demokratske stranke DNC do nekdanjega vodstva zveznega preiskovalnega odbora FBI in mnogih drugih.