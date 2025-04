V nadaljevanju preberite:

Vse več znanstvenikov in raziskovalcev, ki živijo v Združenih državah Amerike, se spoprijema­ z vpletanjem politike v njihovo­ delo, kar po mnenju vodilnih akademikov ogroža tudi ameriški­ znanstveni primat. V odzivu na čedalje opaznejše krčenje akademske svobode in financiranja raziskovalnih dejavnosti pod vladavino Donalda Trumpa nekatere­ evropske države in univerze tarčam republikanskega predsednika sporočajo, da so jim njihova vrata na široko odprta.