Ameriški hladen tuš za Kijev

Dolg in zelo konstruktiven je bil po besedah novega predsednika ZDA Donalda Trumpa njegov telefonski pogovor z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Med drugim sta se pogovarjala tudi o ukrajinski vojni in se strinjala, da jo je treba končati. Novi ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je izjavil, da ukrajinsko članstvo v Natu ni del ameriškega načrta za končanje vojne, da vrnitev Ukrajine na meje pred letom 2014 ni uresničljiva in da je podpora Kijevu zlasti naloga Evrope.