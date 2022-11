Ameriški senat na poti do zakonske zaščite porok istospolnih parov

Senat ZDA je v sredo z 62 glasovi proti 37, pri čemer se je demokratom pridružilo 12 republikancev, glasoval za nadaljevanje postopka sprejemanja zakona o zaščiti porok med istospolno usmerjenimi osebami na nacionalni ravni, s čimer je odpravil nevarnost obstrukcije oziroma filibustra in zagotovil skorajšnjo potrditev predloga.

Predstavniški dom kongresa je že julija potrdil podoben predlog, vendar bo o predlogu, usklajenem s senatom, sedaj moral glasovati znova. Predsednik ZDA Joe Biden je izid glasovanja v senatu nemudoma pozdravil iz Indonezije, kjer se je mudil na vrhu skupine G20.

Vodja senatne večine Chuck Schumer je po potrditvi predloga v predstavniškem domu počakal, predvsem zaradi republikanskih podpornikov, ki so mu zagotovili pozitiven glas, vendar po vmesnih volitvah, in očitno so držali besedo.

Potem ko je republikanec George Bush mlajši leta 2004 osvojil drugi predsedniški mandat tudi zaradi preplaha med republikanci zaradi porok med istospolnimi partnerji, se je odnos republikancev do tega vprašanja do danes korenito spremenil. Sledijo ameriškim volivcem, med katerimi dve tretjini podpirata pravico istospolnih parov do poroke.

Demokrati upajo, da se bo podobna evolucija zgodila tudi pri vprašanju pravice do umetne prekinitve nosečnosti, katere odprava s strani vrhovnega sodišča ZDA junija letos je bila dodatna spodbuda za proces sprejemanja zakona za zaščito porok istospolnih partnerjev.

Konservativni vrhovni sodnik Clarence Thomas je namreč takrat izjavil, da lahko vrhovno sodišče, tako kot je odpravilo svojo odločitev iz primera Roe proti Wade, ki je zagotavljala univerzalno pravico do splava, odpravi tudi odločitev iz leta 2015 o legalizaciji porok istospolnih parov.

Senat naj bi predlog zakona potrdil do konca tedna, nato pa ga bo potrdil še predstavniški dom. Prihodnje leto bodo imeli tam večino republikanci, ki predloga ne bodo dali na glasovanje, saj so večinsko še vedno proti tovrstnim porokam.

»Naša država bo zaradi tega zakona boljša,« je dejal Schumer in omenil, da ima istospolno usmerjeno hčerko, ki s soprogo pričakuje prvega otroka. »Ljubezen je ljubezen,« pa je sporočil Biden in dodal, da bi morali imeti Američani pravico, da se poročijo z osebo, ki jo imajo radi, ne glede na spol. Napovedal je takojšen podpis predloga v zakon, ko ga dobi na mizo.

Nov zakon bo razveljavil zakon o zaščiti poroke, ki je bil sprejet v času demokratskega predsednika ZDA Billa Clintona in je poroko opredeljeval kot zvezo med moškim in žensko. Poleg porok med istospolnimi pari bo zaščitil tudi poroke med pari različnih ras, etničnih in nacionalnih izvorov.

Republikanski podporniki predloga so medtem zagotovili določilo, ki ščiti pravice verskih skupnosti, posameznikov in organizacij, ki so že uzakonjene. Tu gre za to, da lahko določena verska skupnost po lastni volji še vedno zavrača poroke med istospolnimi partnerji.