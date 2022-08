Aung San Su Či obsojena še na šest let zapora

Sodišče vojaške hunte v Burmi je odstavljeno voditeljico države Aung San Su Či zaradi korupcije obsodilo na šest let zapora in s tem njeno skupno kazen zvišalo na 17 let. 77-letna političarka je sicer v priporu že od začetka lanskega leta, ko je vojska strmoglavila njeno vlado.

Izrek nove kazni je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovan vir blizu sodišča, ki je tudi dodal, da Su Či na sodišču ni dala nobene izjave, vendar je dobrega zdravja. Tudi hunta nove kazni ni komentirala.

Od priprtja lanskega februarja so Su Či med drugim obtožili kršitve zakona o uradnih skrivnostih, korupcije in volilnih goljufij. Če bo obsojena v vseh točkah obtožnice, ji grozi več desetletij zapora.

Nobelova nagrajenka je bila doslej že obsojena na enjast let zapora zaradi korupcije, hujskanja proti vojski, kršitve pravil med pandemijo in kršitve zakona o telekomunikacijah.

Vojaške oblasti so novinarjem prepovedale prisostvovati sodnim obravnavam, odvetnikom obtoženke pa govoriti z mediji.

Prejšnji mesec je bila hunta ponovno deležna mednarodnih obsodb, ko je usmrtila četverico aktivistov za demokracijo, med katerimi je bil tudi nekdanji poslanec opozicijske stranke Nacionalna liga za demokracijo (NLD) Phyo Zeya Thaw.