Biden: »Ameriške sile ne morejo storiti, česar ne storijo niti Afganistanci«

FOTO: Leah Millis/Reuters

»ZDA so afganistanski vojski zagotovile vse možnosti«

Ameriški predsednikje nagovoril Američane o razmerah v Afganistanu, kjer so talibani po umiku ameriške vojske hitreje od ameriških pričakovanj prevzeli nadzor.Umik Američanov iz države je ocenil kot upravičen. Poudaril je, da je šlo pri 20-letnem ameriškem posredovanju za boj proti terorizmu in možnim terorističnim napadom na ameriških tleh, ne pa za »gradnjo nacije«. Talibane je v govoru posvaril tudi pred morebitnimi napadi na ameriške interese.Biden je v nagovoru priznal, da je Afganistan padel hitreje, kot so ocenjevali. »A naša misija v Afganistanu nikoli ni bila zasnovana z namenom izgraditi državo,« je povedal.Kot je izpostavil v nagovoru državljanom, je bil kot predsednik ZDA v situaciji, ko je lahko nadaljeval z uresničitvijo dogovora, ki ga je s talibani sklenil že njegov predhodnik, ali pa bi se vrnili v vojno s talibani. »Idealnega trenutka« za umik po njegovih navedbah ni bilo.»Kar se dogaja zdaj, bi se lahko zgodilo pred petimi leti – ali pa čez petnajst let, v prihodnosti,« je zapisal na Twitterju.Kot je še izpostavil v govoru, so ZDA afganistanski vojski zagotovile vse možnosti, da bi se lahko bojevali proti talibanom. Ameriške sile pa ne morejo storiti tistega, kar ne storijo niti Afganistanci, torej boriti se in umreti za svojo državo, je še dodal.Skrb za pravice žensk pod talibanskim režimom bo tudi po ameriškem umiku iz države po napovedih Bidna ena od prioritet ZDA. »Še naprej bomo zagovarjali osnovne človekove pravice Afganistancev, žensk in deklet,« je zagotovil.Ameriški predsednik ni izključil niti možnosti »protiterorističnih akcij« ZDA v Afganistanu, če bo potrebno. Talibanom je zažugal z »uničujočim odzivom« ZDA, če bi napadli ameriške interese, poročajo tuje tiskovne agencije.