Ruski obrambni minister v bolnišnici zaradi težav s srcem

08.15 Ruski obrambni minister Sergej Šojguj v bolnišnici

Britanski BBC poroča, da je ruski obrambni minister Sergej Šojguj v bolnišnici zaradi srčnega napada. Pri tem se sklicuje na svetovalca ukrajinskega notranjega ministra Antona Geraščenka, ki je novico o tem objavil na Facebooku. Šojguja v javnosti ni bilo na spregled od 11. marca, razen v četrtek, ko se je za hip pojavil v posnetku pogovora ruskega predsednika Vladimirja Putina z vladnimi ministri.

07.35 Zelenski: »Pogovori o končanju vojne so nujni, smiselni in pošteni«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v sinočnjem nagovoru zavzel za resne pogovore o končanju vojne. Ponovil je ukrajinske zahteve za ustavitev spopadov, med njimi suverenost in ozemeljsko celovitost države. Zahvalil se je Ukrajincem, ki se borijo proti ruski vojski in izjavil, da je bilo v spopadih ubitih 16.000 ruskih vojakov, vključno s poveljniki. Ruska stran medtem trdi, da je izgubila 1351 vojakov. »Pogovori o končanju vojne so nujni, smiselni in pošteni,« je prepričan Zelenski.

06.25 V Londonu velika baletna imena pripravila dobrodelno predstavo za Ukrajino

Svetovno znani baletniki iz Rusije, Ukrajine, Argentine, Kube, Francije in Japonske so v Londonu pripravili dobrodelno predstavo, s katero so zbirali sredstva za Ukrajino in svetu poslali sporočilo miru. Njihov cilj je bil zbrati več kot 100.000 funtov (120.000 evrov), a so že pred predstavo sporočili, da so zbrali 140.00 funtov

Eden od organizatorjev prireditve, ukrajinski plesalec in producent Ivan Putrov je ob tem v nabito polni dvorani pred začetkom predstave z naslovom Ples za Ukrajino pozval k nadaljnji pomoči. »Prosim, ne prenehajte s svojo podporo,« je pozval Putrov po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

00.30 Biden se bo v Varšavi srečal s poljskim kolegom Dudo

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes nadaljeval obisk na Poljskem, kamor je prispel v okviru svoje poti v Evropo, ki je povsem v znamenju usklajevanja ukrepov zaveznikov proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. V Varšavi se bo danes srečal z najvišjimi poljskimi predstavniki, imel pa bo tudi govor o vojni v Ukrajini

Ameriški predsednik se bo v poljski prestolnici danes med drugim srečal s poljskim kolegom Andrzejem Dudo in imel govor na kraljevem gradu, nekdanji rezidenci poljskih monarhov. Obiskal bo tudi sprejemni center za begunce.

Ameriški predsednik Joe Biden je na Poljsko prispel včeraj, kjer se je najprej ustavil v mestu Rzeszow, nedaleč od meje z Ukrajino. Tam bo obiskal ameriške vojake in se seznanil z ukrepi za oskrbo ukrajinskih beguncev. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Biden je na Poljsko prispel iz Bruslja, kjer se je včeraj med drugim udeležil izrednega vrha Nata. Voditelji so v odziv na rusko agresijo potrdili namestitev štirih novih bojnih skupin na vzhodnem krilu, in sicer na Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji.

Mesec dni po začetku invazije ruska vojska ne beleži večjih uspehov v Ukrajini in bo, kot kaže, prilagodila vojaške cilje v tej državi. Kot je namreč sporočila, namerava Rusija glavne vojaške napore usmeriti v 'popolno osvoboditev' Donbasa na vzhodu Ukrajine.

Tudi pogajanja med Ukrajino in Rusijo za zdaj niso prinesla napredka. Ukrajinska stran je v petek pogovore opisala kot zelo težke. Po besedah ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe Kijev ne odstopa od zahtev in vztraja pri prekinitvi ognja, varnostnih zagotovilih in ozemeljski celovitosti Ukrajine.