08.06 Zahodne zaveznice Ukrajini obljubile dobavo sistemov zračne obrambe

Zahodne zaveznice, ki sestavljajo kontaktno skupino za obrambo Ukrajine, so v sredo v luči nedavnih ruskih raketnih napadov na mestna središča in civilno infrastrukturo v Ukrajini napovedale dobavo najsodobnejših sistemov zračne obrambe Kijevu. Dobavo so do zdaj obljubile Velika Britanija, Kanada, Francija, Nizozemska in ZDA, poroča BBC.

»Sistemi zračne obrambe bodo zagotovljeni takoj, ko jih bomo lahko fizično pripeljali tja. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da Ukrajincem zagotovimo vse, kar je potrebno za njihovo učinkovito obrambo,« je po srečanju dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ne da bi navedel podrobnosti o obljubah. Bolj konkretnih je bilo kasneje več držav, med drugim Združeno kraljestvo, ki se je zavezalo, da bodo Ukrajini dobavili sisteme zračne obrambe in več sto brezpilotnih letal, da bi podprle njene zmogljivosti za zbiranje informacij in logistiko.

06.56 Ameriški predsednik Biden pozdravil izid glasovanja o Ukrajini v ZN

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo pozdravil izid glasovanja v Generalni skupščini ZN, ki je z veliko večino zavrnila rusko priključitev ukrajinskih ozemelj. Kot je dejal, je svet poslal jasno sporočilo, da Rusija ne more izbrisati suverene države. Generalna skupščina ZN je pred tem v sredo sprejela resolucijo, ki zavrača ruske lažne referendume za priključitev ukrajinskih ozemelj ter zahteva konec agresije proti suvereni in neodvisni članici ZN. Za resolucijo je glasovalo 143 članic, pet jih je bilo proti, 35 pa vzdržanih.

Za resolucijo je glasovalo 143 članic, pet jih je bilo proti, 35 pa vzdržanih. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Kot je poudaril Biden, je velika večina sveta – države iz vseh regij, velike in majhne, s številnimi ideologijami in vladami – glasovala za obrambo Ustanovne listine ZN in obsodbo nezakonitega poskusa Rusije, da si s silo priključi ukrajinske pokrajine.

»Rusija z napadom na osnovna načela Ustanovne listine ZN uničuje temelje mednarodnega miru in varnosti. Vsem je jasno, za kaj gre, in svet je poslal jasno sporočilo: Rusija ne more izbrisati z zemljevida suverene države. Rusija ne more s silo spreminjati meja. Rusija si ne more prilastiti ozemlja druge države. Ukrajina ima enake pravice kot vsaka suverena država,« je med drugim sporočil Biden.

06.00 Pravosodni ministri članic EU danes o preiskovanju vojnih zločinov v Ukrajini

V Luxembourgu se bodo danes sešli ministri za pravosodje članic EU, ki bodo med drugim razpravljali o skupnih prizadevanjih za preiskovanje in kaznovanje vojnih zločinov v Ukrajini. Posvetili se bodo tudi okoljski kriminaliteti in se seznanili z delom evropskega javnega tožilstva (EPPO) v prvem letu po začetku njegovega delovanja.

Češko predsedstvo EU, Europol in Eurojust bodo ministre seznanili s podporo EU pri preiskovanju in pregonu mednarodnih kaznivih dejanj v Ukrajini. EU in njene članice namreč v celoti podpirajo Ukrajino pri zagotavljanju, da bodo osebe, odgovorne za grozodejstva v vojni, privedene pred sodišče.

Ministri bodo ocenili tudi napredek v zvezi z osnutkom direktive o okoljski kriminaliteti. Ta naj bi obstoječo zakonodajo nadomestil z ambicioznejšo, ki bo opredelila nova kazniva dejanja zoper okolje in več podrobnosti o sankcijah, ter uvedla ukrepe za pomoč osebam, ki prijavijo kazniva dejanja.