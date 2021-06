Biden za Kubance še hujši rabelj od Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Kubanci se po skoraj pol leta prebujajo iz sladkih sanj, da bo odhod Donalda Trumpa iz Bele hiše obrnil list v zgodovini, vrnil čase Baracka Obame in dovolil načrtovanje lepše prihodnosti. Trump je Kubi naložil 243 ukrepov, ki so še zaostrili šestdesetletni embargo. Biden, nekoč Obamov podpredsednik, v skoraj pol leta ni preklical nobenega ukrepa, celo zaostril je besednjak. Kuba se je podobno kot pred Obamovim lajšanjem pritiskov znašla med teroristi skupaj s Severno Korejo, Iranom, Sirijo in Venezuelo.