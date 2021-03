Biden začel promocijo zakona o pandemiji in pomoči gospodarstvu

8.01 Nemška industrijska podjetja lani manj vlagala v raziskave in razvoj



Nemška industrijska podjetja so v letu 2020, ki ga je zaznamovala globalna pandemija covida-19, manj vlagala v raziskave in razvoj, kaže raziskava münchenskega inštituta Ifo. Izdatki so upadli na 3,2 odstotka prihodkov od prodaje, potem ko so bili v letih od 2016 do 2019 povprečno pri 3,5 odstotka.



Zlasti so upadli izdatki za raziskave in razvoj v avtomobilskem sektorju, in sicer s 6,9 odstotka na 4,8 odstotka prodaje. Manj je za raziskovanje namenila celo farmacevtska industrija, in sicer sedem odstotkov oz. 0,2 odstotne točke manj kot prej, so ta teden sporočili iz Ifa.



7.49 Joe Biden promovira zakon o boju proti pandemiji



Ameriški predsednik Joe Biden, ki je v četrtek podpisal 1900 milijard dolarjev vreden zakon o boju proti pandemiji novega koronavirusa in pomoči gospodarstvu ter posameznikom, je v petek začel promocijo zakona, ki jo bo prihodnji teden skupaj s člani vlade nadaljeval po ZDA. Zakon je bil sprejet brez enega samega republikanskega glasu, čeprav ga je podpiralo več kot 75 odstotkov Američanov in od tega celo več kot 50 odstotkov republikancev.



Biden, ki je bil leta 2009 kot podpredsednik ZDA zadolžen za uresničevanje 787 milijard dolarjev vrednega stimulacijskega zakona proti posledicam finančne krize in recesije, ne namerava ponoviti napake vlade predsednika Baracka Obame. Ta takrat zakona ni posebej promovirala in je dovolila republikancem, da ga očrnijo pred volivci. Biden gre prihodnji teden v Georgio in Pensilvanijo, kjer bo spet govoril o zakonu, kot je že v četrtek v neposrednem televizijskem nagovoru Američanom v času največje gledanosti.

