Da se poslanci stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) radi spogledujejo z avtokratskimi režimi po svetu, ni skrivnost. Ko so potekale zadnje volitve v Rusiji, so nekateri odšli v Rusijo, domnevno kot opazovalci volitev. V razpravah o vojni v Ukrajini se vztrajno postavljajo na stran agresorja in hvalijo režim ruskega predsednika Vladimirja Putina. V aferi, povezani s spletno platformo Voice of Europe, so se pojavili sumi, da je vsaj en poslanec AfD prejemal denar od ljudi iz Putinovega kroga. Očitno pa so nekateri še bolj podjetni, a tega niso najbolj pripravljeni razkriti. Med njimi je Jörg Dornau, znan tudi pod vzdevkom kralj čebul.