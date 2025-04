V nadaljevanju preberite:

Nova nemška vlada Friedricha Merza prevzema oblast sredi globalne trgovinske vojne, ki jo vodi ameriški predsednik Donald Trump. Ker nič ne kaže, da bi se Neron v Beli hiši ustavil še preden bo požgan ves svet, je pred bodočim kanclerjem Merzom nepredstavljivo zahteven mandat. In ker je pred volitvami obljubljal eno, po volitvah pa sprejel nekatere povsem nasprotne ukrepe, bo njegova naloga še težja. V štirih letih bo moral nič manj kot preroditi gospodarstvo, volivce pa prepričati, da Nemčija ne potrebujem skrajno desnih in levih politik. Če mu to ne bo uspelo, bo tlakoval pot zmagi skrajno desne Alternative za Nemčijo na prihodnjih zveznih volitvah,