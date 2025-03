V nadaljevanju preberite:

V Berlinu je prišlo do preboja pri iskanju ustavne večine za reformo fiskalnega pravila. Unija CDU/CSU, SPD in Zeleni so uspeli priti do kompromisa pri porabi dodatnih okoli 900 milijard evrov. Kot vse kaže, bo bodoči nemški kancler Friedrich Merz prihodnji torek skozi parlament uspel spraviti finančno podlago za svojo koalicijo.