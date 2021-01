Boeing bo zaradi letal 737 max plačal 2,5 milijarde dolarjev

Pravosodno ministrstvo ZDA je sporočilo, da 2,5 milijarde dolarjev vključuje kazen in odškodnino letalskim družbam ter družinam žrtev nesreč. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

V letalski nesreči v Etiopiji je umrlo 346 ljudi. FOTO: Tiksa Negeri/Reuters

Ameriški proizvajalec letal Boeing se je s pravosodnim ministrstvom ZDA dogovoril o plačilu 2,5 milijarde dolarjev kazni in odškodnin v zvezi s pomanjkljivo varnostjo potniških letal 737 max. Ta je pripeljala do dveh tragičnih nesreč v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi.Po nesreči v Etiopiji marca 2019 so po svetu vsa letala 737 max prizemljili, Boeing pa je izvedel potrebne prilagoditve in popravke. Nesreči je povzročil sistem za avtomatsko krmiljenje letala, kar naj bi bilo zdaj odpravljeno, tako da se letala 737 max po svetu vračajo v promet.Pravosodno ministrstvo ZDA je sporočilo, da 2,5 milijarde dolarjev vključuje kazen in odškodnino letalskim družbam ter družinam žrtev nesreč. Kazen znaša 243,6 milijona dolarjev, letalske družbe bodo dobile 1,77 milijarde dolarjev odškodnine, družine ponesrečenih pa 500 milijonov dolarjev.Kot so ugotovili na pravosodnem ministrstvu, je Boeing ameriški upravi za zračni promet prikrival ključne informacije in svoja dejanja. Za tragediji sicer ne bo nihče kazensko odgovarjal. Če bo podjetje izpolnilo določila poravnave, bo pravosodno ministrstvo ZDA po treh letih odstopilo od kazenskega pregona.Glavni izvršni direktor Boeingaje dejal, da je poravnava pravilna odločitev, s katero priznavajo, da niso ravnali v skladu z vrednotami in pričakovanji.