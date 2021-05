Boj za patentne pravice se šele pričenja

V nadaljevanju preberite:

Ko bodo članice Svetovne trgovinske organizacije sedle za pogajalsko mizo, je pričakovati, da evropska stran ne bo kar tako odstopila od stališča, ki poudarja, da je intelektualna lastnina ključen vir inovacij in da jo je treba zaščititi. To sicer ne pomeni, da so pogajanja o odpravi patentnih pravic za cepiva proti covidu-19 obsojena na propad.