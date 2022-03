Bojijo se širjenja konflikta in jedrske grožnje

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je zarezala tudi v francosko predsedniško kampanjo, v kateri se, kakor je danes objavil ustavni svet, za Elizej poteguje dvanajst kandidatov. Toliko jih izpolnjuje vse pogoje, kar je eden več kot pred petimi leti in dva več kot pred desetimi. S pozicije moči v Franciji in javnomnenjske podpore med Francozi je prvi med njimi aktualni predsednik Emmanuel Macron, eden od čedalje manj voditeljev, ki še imajo dostop do Vladimirja Putina.