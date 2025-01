Bojkot odnesel polovico dnevnega zaslužka

V nadaljevanju preberite:

Če sodimo po podatkih o fiskalizaciji, ki so bili v času pisanja tega besedila na voljo do 16. ure, je bil včerajšnji bojkot trgovin na Hrvaškem uspešen. Po statistiki davčne uprave je bilo v dejavnosti maloprodaje fiskaliziranih 43 odstotkov manj posameznih računov v primerjavi s prejšnjim petkom, znesek teh računov je celo polovico nižji, potrošniki so znatno manj trošili tudi, ko so podatke primerjali z istim petkom lani.

V primerjavi z 19. januarjem 2024 je bilo posameznih računov včeraj 32 odstotkov manj, znesek računov pa je bil 37 odstotkov nižji. Če pogledamo vse dejavnosti, so podatki nekoliko slabši, vendar še vedno kažejo, da so se potrošniki odločili poslati močno sporočilo.