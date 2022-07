Boris Johnson je privolil v odstop

Po vrsti odmevnih ministrskih odstopov, ki so britansko vlado zatresli do temeljev, je premier Boris Johnson po poročanju BBC sklenil, da njegov položaj na vrhu vladajoče konservativne stranke ni več vzdržen. Johnson naj bi zato še danes odstopil z mesta vodje konservativcev in ostal premier, vse dokler stranka ne bo izbrala njegovega naslednika, kar naj bi se predvidoma zgodilo do njenega jesenskega kongresa.

Na podlagi odzivov je jasno, da se nekateri Johnsonovi kritiki iz konservativnih vrst s to odločitvijo ne bodo zadovoljili in bodo od premiera zahtevali, da vodenje vlade še danes prepusti svojemu namestniku Dominicu Raabu. Johnson bo svojo odločitev v prihodnjih urah predvidoma predstavil britanski javnosti.