Boris Johnson v jesen z osveženo ekipo

Poldrugo leto dni stara britanska konservativna vlada bo v jesen stopila v nekoliko spremenjeni podobi. Premierse je namreč lotil dlje časa pričakovanega preoblikovanja svojega ministrskega kabineta.Med menjavami, ki jih je opravil to popoldne, je najbolj izstopalo imenovanjeza novo zunanjo ministrico. Na čelu enega od ključnih resorjev bo nasledila, ki si ga bo javnost zapomnila predvsem po tem, da je kot vodja britanske diplomacije padec Kabula preživel na počitnicah na Kreti. Raab bo svojo kariero nadaljeval na čelu ministrstva za pravosodje in kot Johnsonov namestnik.Novi izzivi medtem čakajo tudi druge vidne člane kabineta:i, ki je bil zadolžen za program cepljenja, prevzema šolski resor;pa se bo pomeril kot minister za stanovanjsko politiko, ki torijcem povzroča vse več skrbi. Ministrstvo za mednarodno trgovino, ki ga je do sedaj vodila Liz Truss, bo prevzelaOd vlade sta se medtem poslovila, ki je od leta 2019 vodil pravosodni resor, in dosedanji minister za šolstvo