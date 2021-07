Borrell: Janševe izjave ne predstavljajo stališč EU

Iranski zunanji minister je poudaril, da je bila udeležba Janše na dogodku iranske diaspore nesprejemljiva, njegove izjave pa nepremišljene. EU je pozval k razjasnitvi zadeve. FOTO: Afp

Janša je na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988.

Iranski zunanji ministerje v nedeljo v telefonskem pogovoru z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EUobsodil izjave premierjaglede pokola v Iranu leta 1988. Borrell mu je zagotovil, da izjave premierja ne izražajo stališč Evropske unije, piše na spletni strani iranskega zunanjega ministrstva.Zarif je v pogovoru poudaril, da je bila udeležba Janše na dogodku iranske diaspore nesprejemljiva, njegove izjave pa nepremišljene. EU je pozval k razjasnitvi zadeve. Borrell je poudaril, da izjave premierja trenutno predsedujoče države Svetu EU ne izražajo stališča povezave.Janša je na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Opozoril je tudi na vlogo novoizvoljenega iranskega predsednikav tem pokolu. Zaradi njegovih izjav je iransko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu, so sporočili z iranskega ministrstva. Obsodili so Janševo udeležbo na dogodku in njegove izjave ter zahtevali pojasnila.Raisi bo avgusta nastopil položaj iranskega predsednika. Vpletenost v usmrtitve je zanikal leta 2018 in lani, čeprav je bil v v času pokolov namestnik generalnega tožilca. Medtem ko iranska diaspora trdi, da je bilo ubitih 30.000 političnih zapornikov, britanski akademikv svoji knjigi Revolucionarni Iran ugotavlja, da je bilo v resnici ubitih od 4000 do 5000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.