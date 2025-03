Branilci so ostali brez ameriških oči in ušes

V nadaljevanju preberite:

Ne le da je Washington prenehal Kijevu pošiljati obveščevalne podatke, ki so ukrajinski vojski omogočali, da se je učinkovito branila pred ruskimi napadi in usmerjala svoje lastne napade na sovražnika, prepovedal je tudi svojim zahodnim zaveznicam, da bi njihove podatke posredovali Ukrajincem. Prepoved ni popolna, Ukrajina ne dobiva več le podatkov, ki so ji pomagali obstreljevati ruske cilje, informacije o ruskih napadih pa ji menda še vedno posredujejo.