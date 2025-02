Bratenje z Rusijo gospodarskemu tigru jemlje sapo

V nadaljevanju preberite:

Srbska vlada mora do jutri spremeniti lastniško sestavo Naftne industrije Srbije (NIS) tako, da med lastniki ne bo več ruskih delničarjev. Če ji to ne uspe, bodo tuje banke Nisu v četrtek ugasnile transakcijske račune. Ameriške sankcije in druge oblike pritiskov pa se v srbskem gospodarstvu, ki velja za regionalnega tigra, ne poznajo zgolj v energetiki, tudi iz prodorne srbske IT industrije je slišati zgodbe o naglem ugašanju poslov za zahodne naročnike.

Naftna industrija Srbije (NIS), največja naftna družba v Srbiji in ena največjih energetskih družb na Balkanu, ki s 13.000 zaposlenimi sodi med največje delodajalce v državi, je zaposlenim predčasno izplačala plače za januar in letne nagrade, ki bi jih sicer morali dobiti marca, je poročal srbski poslovni tednik Nova ekonomija. Predvideno je tudi predčasno izplačilo februarskih plač, vse to pa v pričakovanju blokade bančnih računov in številnih drugih zapletov, ki utegnejo slediti uveljavitvi ameriških sankcij, napovedani za četrtek.