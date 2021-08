Posnetki z območij kažejo prizore opustošenja; uničene so bencinske črpalke, prevrnjeni tovornjaki, poplavljene hiše in ceste. FOTO: Adrees Latif/Reuters



Ena najhujših naravnih nesreč

Po orkanu Ida, ki je v nedeljo dosegel obalo Louisiane in nato oslabel v tropsko nevihto, je bilo v ponedeljek zvečer na območju brez električne energije še vedno več kot milijon ljudi. S poplavljenih območij so rešili več sto ljudi, umrli sta najmanj dve osebi. »Škoda je katastrofalna,« je sporočil guverner LouisianeNajmanj dve osebi sta umrli, ena zaradi drevesa, ki je padlo na hišo, druga pa pri poskusu prečkanja poplavljene ceste v New Orleansu, je dejal Edwards. Kot je dodal, se bojijo, da se bo število žrtev povečalo. Čeprav je Ida, potem ko je dosegla obalo Louisiane, oslabela v tropsko nevihto, je povzročila visoko valovanje in poplave, veliko škode je nastalo tudi zaradi močnega vetra.Pentagon je sporočil, da je ameriška agencija za obvladovanje izrednih razmer (FEMA) na območje za pomoč prizadetim in za odpravljanje posledic poslala več kot 5200 pripadnikov narodne garde. Posnetki z območij kažejo prizore opustošenja; uničene so bencinske črpalke, prevrnjeni tovornjaki, poplavljene hiše in ceste.V mestu LaPlace, zahodno od New Orleansa, ki ga je Ida močno prizadela, so se pripadniki nacionalne garde ob pomoči več helikopterjev in čolnov lotili reševanja prebivalcev, ki so bili ujeti v vodi ves dan. Samo na območju kraja St. John the Baptist so skoraj 800 prebivalcev pripeljali na varno iz poplavljenih ali poškodovanih hiš. Voda v kraju je bila visoka približno 1,5 metra. »To je ena najhujših naravnih nesreč, kar sem jih kdaj videla,« je dejala predstavnica lokalnih oblastiNa tisoče delavcev si prizadeva za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo. Brez elektrike je še vedno več sto tisoč gospodinjstev, vključno z New Orleansom s približno 400.000 prebivalci. Zavarovalnice ocenjujejo, da je orkan Ida po prvih ocenah povzročil škodo v višini med 15 in 20 milijoni dolarjev.