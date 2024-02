Britansko-ameriška vohunska mreža na meji z Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Kakor poroča ameriški časnik New York Times, so malo pred napadom na Ukrajino ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu obveščevalci poročali, da je Ukrajina povsem pod nadzorom ameriških in britanskih vohunov. Razkrivanja ameriških novinarjev pričajo, da se Putinovi špiclji niso motili.

Ameriška obveščevalna služba Cia je v zadnjih osmih letih pomagala Ukrajini, da je na meji z Rusijo postavila dvanajst skritih vohunskih oporišč. A poleg nove ukrajinske celice za »notranje vohunjenje« je imela Cia še en, bolj ambiciozen projekt.