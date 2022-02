Bruselj in London pod pritiskom, da rešita odprta vprašanja

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija in Združeno kraljestvo sta se reševanja odprtih vprašanj, povezanih z brexitom, do zdaj lotevala brez večje vneme, toda bližajoče se regionalne volitve na Severnem Irskem ustvarjajo pritisk na obeh straneh, da bi zbližali svoja stališča ter zmanjšali verjetnost, da bo kontroverzen severnoirski protokol iz leta 2019 osrednja volilna tema in s tem vnesel še večji razdor med tamkajšnje prebivalstvo.