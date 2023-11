Bruselj naj neha prikimavati Vučićevemu režimu

V nadaljevanju preberite:

»Srbija kot največja država v regiji ima največji vpliv, zlasti na dele države, kjer živijo Srbi. Pokazalo se je, da je bil ta vpliv pogosto toksičen in da je režim v Beogradu spodbujal vse, kar delajo Milorad Dodik v BiH in prosrbski, proruski politiki v Črni gori, njegov podaljšek pa zaostrovanje na severu Kosova,« je v intervju za Delo dejal evropski poslanec iz Hrvaške Tonino Picula.

Pogojna podpora Brusljja začetku pogajanj BiH z EU, ko bodo okoliščine ustrezne, je, po njegovem mnenju v primerjavi z Moldavijo in Ukrajino, na neki način diskriminatorna. Glede Črne gore da je vprašanje, kako uskladiti politiko koalicije, ki zagovarja hitrejšo pot v EU, s politiko, ki ima pomisleke o priznanju Kosova, noče vpeljati sankcij proti Rusiji, črnogorsko identiteto pa obravnava kot neke vrste regionalno različico temeljne srbske identitete.

»Za Hrvaško je strateško pomembno, da je članica EU in Nata. Do Srbije, kakršna je danes, nima nobenih kompleksov. Obratno, želel bi videti, da se razvija zavest, da bi s Srbijo morali sodelovati, kjerkoli lahko. Tako zaradi dvostranskih odnosov kot zato, ker bi se odnosi med Hrvaško in Srbijo lahko pozitivno zrcalili v nekaterih drugih delih Zahodnega Balkana,« je ocenil.

Težava pa da je zlasti v Beogradu, ki v podobi predsednika Aleksandra Vučića izkorišča preteklost, ki jo je zakrivila predvsem Srbija, da bi odnose ohranjali na razmeroma nizki ravni iz propagandnih razlogov.