Bruselj spremlja Ljubljano s hladno glavo

Zapleti z odstopom Tomaža Vesela in imenovanjem Marte Kos za komisarsko kandidatko iz Slovenije so v Bruslju vse bolj pod drobnogledom. Dokler Slovenija ne bo uradno poslala svojega predloga, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen ne bo mogla predstaviti svoje komisarske ekipe in razdelitve resorjev.

Njihovi stiki da so zaupni. Zato ne morejo govoriti »o vsebini in obliki korespondence« predsednice z voditelji držav. Tega ne bodo kršili, čeprav domnevno pismo, ki ga pred zaslišanjem kandidatke želi videti predsednik državnozborskega odbora za EU Franc Breznik, lahko povzroči zamude pri sestavljanju evropske komisije.