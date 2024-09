Evropski poslanci: Golob prehitro popustil Ursuli von der Leyen

Evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D) ocenjuje, da se je v evropski, predvsem pa slovenski javnosti že ustvarilo mnenje, da je naša država klonila pod pritiski predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, zato je po njegovem čas, da z največjo mero odgovornosti do naše države enotno stopimo za predlog ter podpremo predlagano kandidatko za komisarko Marto Kos.

Kandidatka je, kot je poudaril, tako kot prejšnji kandidat Tomaž Vesel oseba, ki ima znanje in kompetence, potrebne za opravljanje najzahtevnejših nalog v evropski komisiji. Nemec kljub temu obžaluje, da vlada kljub nasprotovanju predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen ni vztrajala pri prvotnem predlogu za mesto komisarja. Ker se to ni zgodilo, je bil po njegovi oceni »skurjen dober kandidat«.

Nemec, ki sodi v politično družino socialistov, se je zaradi nezadovoljstva ob po njihovem premajhnem številu resorjev zanje, pridružil njihovi kritiki predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen: »Njena ravnanja so žal tudi pri sestavljanju nove evropske komisije pospremljena z veliko mero politične preračunljivosti – nezadovoljstva so deležne zgolj države, katerih kandidatke in kandidati ne prihajajo iz politične skupine Evropske ljudske stranke«.

Podpredsednik SD zato poziva vse slovenske evropske poslance iz vrst EPP, da v imenu zaščite slovenskih interesov izkažejo enotno podporo predlagani kandidatki Marti Kos. V EPP je večina evropskih poslancev, štirje od petih prihajajo iz SD.

Romana Tomc: Preuranjeno, neusklajeno in brez razmisleka

Za Romano Tomc Marta Kos ne izpolnjuje nobenega kriterija za zasedbo komisarskega mesta, razen tega, da je ženska.

Za Slovenijo je strateško pomembno, da po vzoru nekaterih drugih držav najde najboljšega kandidata ali kandidatko. V nasprotju z Nemcem Romana Tomc meni, da bi to morala storiti celotna slovenska politika. »Postopek imenovanja komisarskega kandidata je od vsega začetka zgrešen. Preuranjen, neusklajen in brez razmisleka o strateških ciljih Slovenije. Povsem v skladu s siceršnjim delovanjem vlade Roberta Goloba,« še dodaja po številu preferenčnih glasov najuspešnejša kandidatka na junijskih evropskih volitvah.

Roberta Goloba ocenjuje, da je najšibkejši člen med vsemi predsedniki evropskih vlad. »Edini je namreč klonil pod zahtevami von der Leynove, to je velika nezaupnica premieru, ki zastopa interese Slovenije v Bruslju.« Romana Tomc še meni, da »predsednik vlade ponižuje koalicijske partnerje, ki pa se mu iz sebičnosti do položajev prilagajajo«.

V mislih je imela nesojeno kandidaturo zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je ta konec tedna iz kabineta predsednika vlade po elektronski pošti dobila obrazec za soglasje za kandidaturo za evropsko komisarko, a da ga je spregledala.

Uživa pa Marta Kos podporo novopečenega poslanca evropskega parlamenta Marjana Šarca. Kot je povedal v pogovoru za Delo, je imel z njo priložnost nekajkrat sodelovati. »Vedno je bila profesionalna in korektna, zato menim, da bo svoje delo opravljala odlično. Ima mojo polno podporo.«