Vlada prekrižala načrte Ursuli von der Leyen

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen bo razdelitev komisarskih mest objavila šele prihodnji teden, in ne danes, kot je bilo najprej predvideno. Formalni vzrok za zamik je nova slovenska kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos, ki v Sloveniji še ni bila uradno potrjena.

Tiskovna predstavnica evropskega parlamenta je včeraj sporočila, da je predstavitev razdelitve resorjev v novem mandatu evropske komisije na prošnjo Ursule von der Leyen preložena na naslednji torek.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo šefica evropske komisije danes razkrila, katere resorje bodo prevzeli posamezni kandidati za komisarje, a po novem se bo to zgodilo prihodnji teden ob robu plenarnega zasedanja evropskega parlamenta v Strasbourgu. Takrat se bo sestala z voditelji različnih političnih skupin.

Socialisti želijo večji del kolača Evropski socialisti (S&D) vse močneje pritiskajo na predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen. Zagrozili so, da ne bodo glasovali za evropsko komisijo pod njenim vodstvom. Zahtevajo, da njihov vodilni kandidat na evropskih volitvah, Luksemburžan Nicolas Schmit, dobi komisarski položaj. Luksemburška vlada je sicer predlagala krščanskega demokrata Christopha Hansena. V drugi najmočnejši politični skupini nasprotujejo temu, da bi desničar iz Bratov Italije Raffaele Fitto postal izvršni podpredsednik evropske komisije. Želijo, da bi komisar za socialne zadeve prišel iz njihovih vrst. Moti pa jih, da komisarski kolegij ne bo spolno uravnotežen. P. Ž.

Sočasno so iz evropske komisije uradno sporočili, da je vlada Roberta Goloba komisijo obvestila, da bo državni zbor podal mnenje o novi slovenski kandidatki za komisarko Marto Kos v petek, nato jo bo vlada dokončno potrdila na dopisni seji, šele takrat bo kandidatura zaključena in uradna. Zaradi tega je evropska komisija prosila evropski parlament, da preloži predstavitev sestave nove evropske komisije, dokler ne bo znana njena celotna poimenska sestava.

Predsednik odbora za zadeve EU v državnem zboru Franc Breznik za zdaj še ni sklical seje, saj čaka vladno gradivo, konkretno pismo Ursule von der Leyen slovenski vladi iz prejšnjega tedna, v katerem naj bi izrazila mnenje, da v petek odstopljeni kandidat slovenske vlade Tomaž Vesel ni primeren kandidat.

Breznik je včeraj povedal, da bo na omenjeno pismo čakal do četrtka, da bi lahko bila seja parlamentarnega odbora v petek, na kar v uradni komunikaciji z evropsko komisijo računa tudi vlada Roberta Goloba. Dodal je, da seje odbora ne bo sklical, dokler ne prejme pisma, kar bi lahko pomenilo, da bi se uradno potrjevanje Marte Kos v Sloveniji še dodatno zavleklo.

Breznika zanima, na podlagi česa je Ursula von der Leyen zavrnila Tomaža Vesela – zaradi pomanjkanja političnih izkušenj ali pa je šlo za pomanjkanje vodstvenih izkušenj. Kabinet predsednika vlade Roberta Goloba je v odgovoru predsedniku odbora za evropske zadeve pojasnil, da je vlada o novem predlogu kandidature Marte Kos odločala izključno zaradi odstopa prejšnjega kandidata Tomaža Vesela, ter mu posredoval gradivo, ki je predstavljalo podlago za odločanje vlade o novem predlogu kandidature.

Predstavitev razdelitve resorjev nove evropske komisije je preložena na torek. Pred tem mora biti Marta Kos v Sloveniji uradno potrjena. Seja odbora za zadeve EU še ni sklicana.

O novi slovenski kandidatki je bilo do zdaj slišati več kritičnih opazk kot v primeru Tomaža Vesela. Iz Nove Slovenije prihajajo neuradne informacije, da Marta Kos pri kandidaturi za komisarko EU ne more računati na podporo njihove stranke. To ji bo na neformalnem srečanju, ki se bo zgodilo do predstavitve v državnem zboru, sporočil tudi vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.

V stranki SDS pa pravijo, da Marta Kos ni izkazala želje, da se jim predstavi pred sejo odbora. Spomnimo, Vesel se je oglasil na sedežu SDS, kjer je pogovor trajal več ur. Predstavitev v odboru je nato izpeljal brez glasu proti, poslanci koalicije so ga podprli, poslanci opozicije pa so se vzdržali.