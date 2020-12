Bruselj za odprtje meje z Otokom

Bruselj – Evropska komisija je sprejela priporočila za usklajen odziv EU na novi sev koronavirusa v Združenem kraljestvu. Med drugim naj bi spet odprli poti čez Rokavski preliv. Tako bi lahko končali kaos v pristaniščih.Prepovedi prometnih storitev, denimo letov ali vlakov, bodo menda razveljavljene. Transportni tokovi bi morali potekati brez prekinitev. Tako naj bi tudi zagotovili pravočasno oskrbo s cepivom proti covidu-19.Do izteka prehodnega obdobja 31. decembra za Združeno kraljestvo še veljajo pravila svobode gibanja v EU. Tako države članice načeloma ne morejo zavrniti vstopa nobeni osebi, ki pripotuje z Otoka. Delovali naj bi skladno z oktobrskimi priporočili za usklajevanje omejitev svobodnega gibanja v EU (znameniti semafor za posamezne regije).Do nadaljnjega naj bi odvračali nenujna potovanja na Otok ali z njega. Za državljane Unije in Združenega kraljestva, ki potujejo v svojo državo ali državo bivališča, pa državljane tretjih držav s pravico do svobodnega gibanja v EU, omejitve naj ne bi veljale, če opravijo test ali gredo v karanteno. Potniki, ki opravljajo bistvene funkcije, denimo zdravstveni delavci, bi lahko potovali, če imajo opravljen hitri antigenski test ali test PCR. Enako velja za transportno osebje. Pri tranzitu naj ne bi bilo zahtevane karantene.Bruselj poziva države članice, naj ukrepajo za odkrivanje in izolacijo novega seva virusa.Od novega leta pa bodo za Združeno kraljestvo veljale omejitve za nenujna potovanja v EU. Za odpravo omejitev bo moralo biti uvrščeno na seznam tretjih držav, ki so upravičene do tega. Omejitve ne bodo veljale za državljane Unije s stalnim bivališčem na Otoku in britanske državljane, ki trajno bivajo v EU.