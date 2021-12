CDU bo po novem vodil Friedrich Merz

Friedrich Merz, predstavnik konservativnejšega dela krščanskodemokratske CDU, bo po novem predsednik stranke. Zanj je glasovalo 62,1 odstotka vseh članov stranke, ki so glasovali. Njegova protikandidata Norbert Röttgen, zunanjepolitični strokovnjak CDU, in Helge Brau, vodja kabineta bivše kanclerke, sta prejela 25,8 oziroma 12,1 odstotka glasov. Merzu je tako v tretjem poskusu le uspelo.

Volilna udeležba je bila okoli 64-odstotna, Merz pa je že sporočil, da bo vodenje stranke, ki so mu ga zaupali člani, tudi prevzel. Za predsednika ga morajo uradno potrditi še delegati stranke. Kongres stranke bo potekal prek spleta 21. in 22. januarja.

Helge Braun, Friedrich Merz in Norbert Roettgen. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

To je bilo prvič, da je CDU svojega predsednika iskala z glasovanjem celotnega članstva stranke. Doslej so o predsedniku odločali delegati oziroma so se o predsedniku uskladili. Merz se je po odstopu z mesta predsednice Angele Merkel za predsednika stranke potegoval že dvakrat.

Prvič ga je premagala Annegret Kramp-Karrenbauer, drugič pa Armin Laschet. Karrenbauerjeva se je s položaja poslovila zaradi spogledovanja ene od deželnih izpostav CDU s skrajno desno Alternativo za Nemčijo, Lascheta pa je pokopal poraz CDU na nedavnih zveznih parlamentarnih volitvah, na katerih je slavila socialdemokratska SPD.

Merz je po glasovanju dejal, da mora CDU izpolniti nalogo, ki so ji jo zaupali volivci, tudi če v opoziciji. To bomo tudi storili, je napovedal Merz in dodal, da je pred njim velika naloga in da na to funkcijo gleda s spoštovanjem.