Cel svet bo šel v maloro, če se ne zbudimo

Slovenskega predsedovanja varnostnemu svetu Združenih narodov je konec, ne pa tudi našega nestalnega članstva in neštetih kriz, o katerih so septembra govorili in se tudi prepirali na newyorškem sedežu svetovne organizacije. O tem, kako naprej, smo se v New Yorku pogovarjali z Vojkom Volkom, svetovalcem slovenskega premiera za nacionalno varnost.

»Najprej bi rad povedal najvažnejše, da Slovenija najbrž ni imela take vidnosti v svetu vse od obdobja osamosvojitve,« je zunanjepolitični svetovalec predsednika vlade Roberta Goloba ocenil pozornost svetovnih medijev in politikov do naše države. »Petkov nastop predsednika vlade je bil eden najodmevnejših v zadnjem času.« Premier Golob je v slogu nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana in njegovega poziva Mihailu Gorbačovu, naj podre berlinski zid, izraelskega ministrskega predsednika Benjamina Netanjahuja pozval h končanju vojne. »Kar se je začelo kot legitimna samoobramba, se končuje kot maščevanje, ki presega vsako domišljijo, ki se je sprevrglo v povsem nesmiselno mrcvarjenje Gaze, poniževanje ljudi, ki prerašča v novo vojno v Libanonu,« meni slovenski poznavalec zunanje politike.

Vojko Volk pravi, da ga ni preroka, ki bi lahko napovedal, kako se bo končalo. »Naš predsednik vlade je zelo jasno povedal, da so veliki igralci odpovedali, niso izkoristili mehanizmov, ki jih imajo na voljo. Povrhu jih je še Rusija poteptala do konca. Pojdite si prebrat ustanovno listino ZN, pa boste videli, da je poteptala čisto vsak njen člen od prvega do zadnjega.« Govoriti o tem, da nekdo nalašč ustvarja dvojne standarde, se mu zdi cinizem par excellence. Vsa človeška življenja so enako vredna, vsaka humanitarna situacija je vredna enake pozornosti, je poudaril. »Tu ni dvojnih standardov. Enako načelno obravnavamo kršenje načel v Ukrajini, Izraelu in Sudanu in katerikoli konflikt v svetu. Kako se to potem politično reflektira, kje so politične sankcije in kje jih ni, pa je seveda kruta realnost.« O Ukrajini in ruski agresiji je Evropska unija enotna, razen včasih Madžarske, o Gazi, Sudanu in drugih konfliktih v svetu pa enotnosti ni in zato ni enakih ukrepanj zoper druge, je poudaril. »Ustvarjati fikcijo, da zanalašč ustvarjamo dvojne standarde, je preprosto laž. In mislim, da je to predsednik vlade dokazal in dopovedal.«

Hinavščina o vlogah Rusije in Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v New York in Washington prišel z načrtom za zmago. Bo dobil podporo, kakršno si želi? »Zelenski je predsednik države, ki je v vojni, in si neizmerno želi premikov in dodatne podpore mednarodne skupnosti. Tega mu ne moremo zameriti, to je normalno.« Rusija za pomlad pripravlja novo ofenzivo, čvrsta obramba in podpora pa sta še posebej pomembni v času, ko je jasno, da Iran in Kitajska Rusiji dobavljata vse, kar se da. »Za Iran vemo, da Rusiji dobavlja rakete vseh dosegov. Pogovarjamo se o tem, ali bi lahko države, ki te rakete imajo – Slovenija jih nima – dovolile neomejeno uporabo tega orožja. Iran nima nobenih težav dajati rakete Rusiji in Rusija nima nobenih težav izstreljevati jih po vsej Ukrajini.«

Svetovalec slovenske vlade za nacionalno varnost vidi kup hinavščine, ki zamegljuje preprosto dejstvo, da je Rusija agresor in Ukrajina žrtev. »Ukrajini ne samo lahko pomagamo, ampak smo ji dolžni pomagati z vsem, tudi z orožjem. Hinavsko je Ukrajini odrekati podporo z orožjem! Nikoli se ne bom utrudil ponavljati, da so partizanom Angleži in Američani pomagali z orožjem, da smo lahko ubranili svojo svobodo. Kje je tu problem, česa določene skupine ljudi pri nas ne razumejo? Da bi se partizani morali vdati, mahati z belo zastavo? Nekateri v Sloveniji so to počeli, mahali so z belo zastavo – bela garda. Ampak hvala bogu se partizani z njimi niso strinjali.« In zdaj isto počne Ukrajina, pravi Volk. »Ne pusti se okupirati tuji sili, ki ima imperialne želje in ki se zagotovo ne bo ustavila v Ukrajini, če ji bo tam uspelo. Zato je od izida vojne v Ukrajini odvisna prihodnost Evrope.«

»Rusija je Slovenijo razglasila za sovražno državo in tako do nas tudi deluje, po prijetju in izgonu ruskih vohunov se nihče ne more več slepiti,« meni Vojko Volk. Foto Bor Slana/STA

Ali bomo Donbas osvobodili z orožjem ali z diplomatskimi sredstvi, je po njegovem povsem vseeno. »Ta hip si vsi želimo prekinitve ognja, ampak potem se bomo za okupirana ukrajinska ozemlja borili z diplomatskimi sredstvi, ne z orožjem. To je vse. Toda nekdo noče premirja in to je Putin.« Če bo Putinu uspelo podrediti si večji del Ukrajine, lahko na podobne ideje pridejo tudi drugi, je ocenil slovenski diplomat. Madžarska sporoča, da je bilo Prekmurje nekoč njeno, Srbija, da je bilo Kosovo srbsko, pa tudi Bosna, je navedel nekaj primerov. »Pri Istri sploh ni dvoma, da je bila tisočletje pod Italijo, in če si bo vsak zaželel imperialnih idej, kot jih ima Putin, če bo hotel z močjo kaj izsiliti od svojih šibkih sosed, potem bo svet končal v kaosu. Distopični filmi, ki jih gledamo danes, lahko čez noč postanejo resničnost. To je v dobri računici, kajti če bo prišlo do jedrske vojne, nas ne bo več.« Ne ve, kakšna naj bo naša zmaga, ne želi govoriti o zmagi v Ukrajini. »Želim pa govoriti o tem, da Putinu ne smemo dopustiti, da zmaga.«

Pomen resorja za širitev EU

Slovenija bo vodila resor evropske komisije za širitev Evropske unije, kako lahko pomaga napadeni državi? »Brez dvoma se bo začel del razvojnih projektov, ne samo humanitarnih, že uresničevati na tistih ozemljih, ki niso okupirana, to pa je še vedno osemdeset odstotkov ukrajinskega ozemlja.« Po njegovem prepričanju bi se morali začeti intenzivno ukvarjati z obnovo ukrajinske energetske infrastrukture ter z mednarodnim nadzorom zavarovati jedrske zmogljivosti – Slovenija je bila s takšno pobudo med prvimi. »Energetsko infrastrukturo v Ukrajini bi morali obnoviti že pred to zimo, sicer bo tam ljudi zeblo. Rusija jo sistematično uničuje, kar je vojni zločin. Poskrbeti bo treba tudi za komunikacije, tako da se bo na neki način rekonstrukcija Ukrajine začela še pred premirjem. Ko bo sklenjeno premirje, pa vam zagotavljam, da bo resor širitve eden najpomembnejših. Od 600 do 700 milijard evrov bo tako ali drugače vključenih v obnovo Ukrajine.«

Tam bo dela tudi za slovenska podjetja, je ocenil slovenski diplomat, še posebej, ker je bila naša država med prvimi, ki so Ukrajini pošiljale orožje in oklepnike. Pa se slovenska podjetja tega zavedajo ali še vedno živijo v iluzijah o poslih v Rusiji? »Prav ste rekli, iluzije. Rusija je Slovenijo razglasila za sovražno državo in tako do nas tudi deluje. Po prijetju in izgonu ruskih vohunov se nihče ne more več slepiti. Ne bom se naveličal ponavljati, da sta delala neznansko škodo, bila sta med najpomembnejšimi, če ne v tem desetletju celo najpomembnejša ruska vohuna v tujini. Mislite, da ju je Putin po naključju pričakal pred letalom na rdeči preprogi? Kdor misli, da Putin vsakega vohuna tako pričaka, se prekleto moti, Slovencem naj to dejstvo odpre oči. Vohuna pri nas nista bila samo zato, da bi vlekla informacije iz Slovenije, tukaj sta bila bolj zato, da bi ta umetni proruski sentiment pri Slovencih še naprej vzdrževali in ga po možnosti širili. Cilj je bila tudi aktualna vlada, ki Rusom pač ni po volji. Ampak zdaj jim je spodletelo in od tega narativa ni ostalo veliko.«

Tito in Stalin. FOTO: Lombar Tomi

Slovenija pri Rusih nikoli ni bila priljubljena, Jugoslavija pa je imela srečo, da je predsednik Tito že leta 1948 prekinil s Sovjetsko zvezo. »Pozablja se, da nas je Stalin hotel izstradati, pred lakoto nas je rešila Amerika.« Jugoslavija je kot edina država zunaj severnoatlantske vojaške zveze dobila reaktivce thunderbolt. »In ti so Rusom poganjali strah v kosti.« Krediti so bili prav tako vsi ameriški, je poudaril svetovalec za nacionalno varnost, tudi za ameriško jedrsko elektrarno. »In hvala bogu, da je JEK ameriška, ker odlično deluje in morda ji podaljšamo delovanje še za 20 let. Tako da bo lahko delovala šestdeset ali celo osemdeset let, ker je bila odlično narejena.« Si tudi za drugo slovensko jedrsko elektrarno, če bo referendum pozitiven, ogledujemo v Ameriki, v Westinghousu? »Če imamo že eno Westinghousovo, je ta v določeni prednosti že zdaj, ker to tehnologijo poznamo,« je odgovoril Vojko Volk. »Vse nekdanje vzhodnoevropske države, ki so imele do zdaj ruske elektrarne, prehajajo na ameriške. In ker ne vedo veliko o tem, kako se upravljajo ameriške, hodijo k nam na bazično šolanje, na inštitut Jožefa Stefana, k naši jedrski stroki.« Spomnil je, da je tudi naše članstvo v varnostnem svetu, na katero smo tako ponosni, posledica ameriške prošnje.

V Izraelu in Palestini se ne dogaja nič novega

Bo od rezultata ameriških volitev odvisno tudi dogajanje na vročem Bližnjem vzhodu? »V resnici se ne dogaja nič novega,« meni Volk. »Niti ena vojna na Bližnjem vzhodu se ni končala drugače kot z zmago Izraela in izgubo ozemlja na arabski strani in zdaj se zadeva spet ponavlja. Pri čemer je stvar za poznavalce zelo preprosta. Narod, ki ni enoten v svoji najbolj temeljni zahtevi imeti lastno državo in okrog tega zbrati in poenotiti vse politične sile in temu cilju posvetiti vse delovanje, do tega cilja težko pride. Mi smo prišli, ker smo se na plebiscitu 90-odstotno odločili za lastno državo. Še kakšen narod pa ne, Škotom ni šlo od rok, Kataloncem tudi ne. In ko je imel palestinski narod to priložnost, jo je uničil Hamas in brutalno obračunal z Arafatovo skupino, ki je hotela rešitev z dvema državama. Hamas je brutalno obračunal s tistimi, ki so hoteli dve državi, ker hoče samo eno državo in uničenje Izraela.«

Slovenski diplomat podobno dogajanje vidi na izraelski strani. »Prej so izraelski politiki privolili v dve državi, med njimi tudi Cipi Livni, toda pred dvajsetimi leti je prišel na oblast Benjamin Netanjahu, on pa je absolutno proti načelu dveh držav in vidi samo eno. Tako da se ne dogaja nič novega, razen da je vojaško-tehnološka prednost Izraela na celotnem Bližnjem vzhodu še večja, kot je bila kadarkoli. Posledica tega je, da proksiji (privrženci) Irana plačujejo najstrašnejšo ceno za tisto, kar je politika Irana: uničenje Izraela in uničenje Amerike. Hezbolah ni nič drugega kot oboroženo krilo iranske politike, ne slepimo se, da je kaj drugega. In žal podobno velja za Hamas.« Govorijo, da je le še malo časa do iranske jedrske bombe, ki bi spremenila strateška razmerja na Bližnjem vzhodu. Svetovalec slovenskega premiera za nacionalno varnost meni, da je Iran edina država, ki bi to bombo, če bi jo imela, tudi res nekam odvrgla glede na njihovo ideologijo in nepredvidljivost tega režima.

Ukrjinski pPredsednik Volodimir Zelenski na OZN. FOTO: Timothy A. Clary/Afp

»Tako da upajmo, da do tega ne bo prišlo, nisem pa optimist. Ko smo opazovali, kako pol milijona Libanoncev beži iz Bejruta, me je spreletaval srh, zdi se mi, da prehajamo rdečo črto, ko te spirale nasilja ne bo več mogoče stlačiti nazaj v škatlo – tega spopada, v katerega Iran brzi z enako silo kot Izrael.« Za zdaj v Teheranu še raje vidijo, da se zanje bojujeta Hezbolah in Hamas, je analiziral. »Zelo hinavsko je uporabljati uboge ljudi v Libanonu in Gazi za njihovo vojskovanje, če bi se Iran neposredno vpletel v vojno, pa bi režimu seveda prav lahko grozil padec, ker so ga ljudje naveličani. To je edini razlog, da Iran še bolj izrazito ne vstopi v spopad. Ker bi tvegal, da pade.«

Če govorimo o satelitih in žrtvah posrednih spopadov, pa so po njegovem daleč največje žrtve Palestinci. »In zato poskušamo narediti, kar je mogoče, zelo težko je veliko narediti. Zaradi tega sem ponosen na predsednika vlade, ki ima odločenost in tudi potreben zanos v sebi, da reče tisto, kar je treba: nehajte se sprenevedati. Stvari so šle čez rob, cel svet bo šel v maloro, če se ne zbudimo. Izrael in izraelski narod nista naša sovražnika, ampak Netanjahujevo vlado z ministri, kot sta Smotrič in Ben Gvir, bi morale ustaviti države, ki imajo možnost, da to naredijo, to pa so še posebej ZDA.« Pravi, da je po toliko letih v diplomaciji že vsega naveličan, sprašuje se o smislu svojega početja. »In se bojim, da zmeraj več ljudi prevevajo takšni občutki. Lepo je priti prvi dan v Združene narode, že drugi dan pa vidiš, da se vse ponavlja, da besede ne pomenijo nič. Postaneš frustriran.«

Čakanje na ameriške volitve

Svet bi potreboval ozdravitev od te frustracije, a zdaj že eno leto čaka na ameriške volitve: »Od »bad guys« Putina, Netanjahuja, Orbana, ki čakajo Trumpa, do vseh drugih, ki ne čakamo Trumpa. Prvo možnost odrešitve bomo dobili šele po petem novembru.« Kje pa stoji Evropa? »Če bi mi na takšen način subvencionirali našo industrijo, kot jo Kitajci ali pa Amerikanci s svojim Zakonom za zmanjšanje inflacije (Inflation Reduction Act IRA), ki je v bistvu samo maska za subvencioniranje industrije, potem bi kdo rekel, da se nam je zmešalo.« Pa se je Američanom, ki so dobili rekordno draginjo, to res izplačalo? Evropa bo raje subvencionirala kupca, je odgovoril. »V Revozu, ki bo začel čez dobro leto proizvajati najmanjše evropske avtomobile twingo, računajo, da bo s subvencijo okrog 6000 evrov na cesto postavljen avto s ceno približno 13 tisoč evrov sprejemljiv praktično za vsakogar kot drugi družinski avto.«

Manj se nam je obnesla finančna rigoroznost, meni. Medtem ko se Amerika in Kitajska brez zadržkov zadolžujeta, nas naša rigoroznost drži nazaj. »Iluzije, da bomo s proračunskim denarjem prišli iz luknje, v katero so nas spravila gospodarstva Amerike in Kitajske, si je treba izbiti iz glave.« Bi morala Evropa več vlagati v tehnologije? »Tako je. Slovenski proračun je že skoraj zgled za druge države, ker dodatno vlagamo v raziskave, v znanje, izobraževanje in celo v dvojno rabo v vojaškem proračunu.« Vlaganja v znanje in raziskave pa je treba še povečati in Vojko Volk verjame,, da smo sposobni tega. Dokazali smo, da znamo vzgajati najboljše znanstvenike tudi na področju umetne inteligence. Malo bolj kritično je pri nas preiti z butičnih znanj v množično aplikacijo ali pa prezvodnjo.« Slovenski podjetnik s fantastičnim proizvodom se ne pusti kupiti, potem je toliko težje priti do množične proizvodnje.

Iranski verski voditelj Hamenej. FOTO: KHAMENEI.IR/AFP)/=== RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/HO/KHAMENEI.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === Foto - Afp

Ko govorimo o razvoju, bi se morali vprašati tudi o Afriki? Svetovalec predsednika za nacionalno varnost je priložnost izkoristil za pojasnila o vodni diplomaciji. »Priznam, da je takšna zadeva, povezana z diplomacijo, lahko komu smešna, to pa vendarle pomeni dve strahotno konkretni stvari, ki hkrati pomenita tudi večjo stabilnost in več miru v svetu.« Voda lahko svet ogroža ali pa mu daje življenje, je pojasnil, vodna diplomacija pa lahko po eni strani s povezavo satelitev, super računalnikov in umetne inteligence predvideva, kje se bodo dogajale vremenske katastrofe kot poplave, plazovi, dviganje morja in tako dalje. Po drugi strani lahko na primer Afriki konkretno pomagamo pri proizvodnji vode. »Večina držav ima morje in ima puščavo, z najsodobnejšimi tehnologijami pri pridobivanju sončne energije pa bi lahko pridobivali vodo.« Tehnologijo mikrofiltriranja na Malti uporabljajo če skoraj trideset let in tudi iz umazanega morja pridobivajo povsem čisto vodo.

»Ko Kitajci in Rusi delajo plinovode in naftovode, bi Evropa morala investirati v fotovoltaično električno energijo. Če imaš elektriko ter morje, dobiš vodo, bodisi z desalinizacijo, bodisi z uparjenjem, bodisi z filtriranjem.« Večina vojn na Bližnem vzhodu se je doslej bila zaradi nafte, v Afriki in še posebej v najbolj revni pa zaradi vode, je pojasnil. »Mislimo, da bi oskrba z vodo prispevala k stabilnosti. V Sudanu na primer se z odločanjem o vodi odloča, kdo bo živ, katero plene bo živelo in katero ne bo. Z investicijam, ki za Evropo niso nedosegljive, bi lahko ljudem dali vodo. Tudi v zameno za vso nafro in plin, ki smo jih od tam odnesli in za vse krivice, ki smo jih naredili tam v času kolonializma. Vrnimo jim z vodo.«