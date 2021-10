Celotno poročilo ameriških obveščevalnih služb o izvoru covida-19

Zdaj objavljeno celotno poročilo ameriških obveščevalnih služb sklepa, da se covid-19 ni začel kot biološko orožje, prav lahko pa izvira iz inštituta za virologijo v kitajskem Wuhanu. Okvirne zaključke so objavili že avgusta, zdaj direktor državnih obveščevalnih služb razširja informacije o preiskavah, ki jih je konec maja ukazal demokratski predsednik Joe Biden..

Ameriške obveščevalne službe že tedaj niso soglašale o izvoru pandemije, večina pa jih je vendarle verjela, da ni nastal s spreminjanjem njegove genske zasnove. Štiri agencije so »z nizkim prepričanjem« zaključile, da je virus preskočil z živali na človeka, ena s srednjo, da je rezultat laboratorijskega incidenta. Vse pa opozarjajo, da trdno vedenje o tem otežuje nesodelovanje kitajskih oblasti.

v ZDA se pritožujejo nad nepripravljenostjo kitajskih oblasti za razkritje dogajanj v wuhanskem inštitutu za virologijo. Foto Hector Retamal/Afp

Ameriška konservativna opozicija hoče ob tem vedeti, zakaj še ni preiskav domačih organizacij, ki so sodelovale z wuhanskim inštitutom in celo financirale tamkajšnje raziskave, po zadnjih odkritjih z vsaj delnim zavedanjem genskih modifikacij virusa netopirjev. Republikanski člani pristojnega odbora predstavniškega doma so nedavno objavili pismo državnih inštitutov za zdravje NIH, ki po njihovem prepričanju potrjuje tvegane eksperimente ameriške neprofitne organizacije EcoHealth in wuhanskega inštituta. Te so plačevali prav pri NIH, katerih inštitut za nalezljive bolezni vodi glavni vladni govorec o pandemiji dr. Anthony Fauci. Posrednik je bil EcoHealth dr. Petra Daszaka ki je bil tudi član odprave Svetovne zdravstvene organizacije v Wuhan ter na začetku pandemije organizator zavračanja teorije o laboratorijskem izvoru virusa v pismu več znanstvenikov reviji Lancet.

Republikanci hočejo vedeti, zakaj britanskega znanstvenika še niso poklicali na pričanje v kongres, Fauci in direktor NIH Francis Collins pa sta tam še pred objavo novih nasprotnih dokazov zavračala očitke o financiranju v ZDA prepovedanih poskusov na virusih netopirjev.