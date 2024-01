Češki minister na dan strelskega napada v Pragi organiziral božično zabavo

Češki minister za delo in socialne zadeve Marian Jurečka se je znašel pod plazom kritik, potem ko na dan strelskega napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je umrlo 14 ljudi, ni odpovedal božične zabave na svojem ministrstvu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah praškega radia minister ne namerava odstopiti.

Minister iz vrst krščanskih demokratov (KDU-ČSL) je v odzivu na kritike dejal, da v času napada ni bil pozoren na svoj mobilni telefon in da je bil o dogodku v celoti obveščen šele okoli 18.30, streli na univerzi pa so odjeknili okoli 15. ure.

Dodal je, da je zabavo zapustil ob 21. uri, pozneje pa priznal, da se je po nujni seji vlade okoli 23. ure vrnil na praznovanje. Za svoje ravnanje se je opravičil in zatrdil, da je napačno ocenil razmere.

Po poročanju radia Prague International 42-letni Jurečka na posebnem sestanku stranke, ki je predviden za danes, ne namerava ponuditi svojega odstopa. »To je bila napaka in Jurečka jo je priznal,« je dejal predsednik češke vlade Petr Fiala, ki v luči primera nasprotuje preoblikovanju vlade.

Nekdanji premier in opozicijski politik, milijarder Andrej Babiš iz populistične stranke ANO pa je po navedbah češke tiskovne agencije ČTK ocenil, da nekaterih napak ni mogoče opravičiti. Pri tem je ministra obtožil, da je več tednov lagal ljudem.

Napadalec, češki študent Karlove univerze, je 21. decembra na filozofski fakulteti ubil 14 ljudi, 25 pa ranil. Po podatkih policije je streljal naključno po hodnikih in predavalnicah fakultete, ko so ga policisti obkolili, pa si je sodil sam. Zaradi napada univerza ostaja zaprta najmanj do konca januarja.