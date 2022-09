Novi kralj je Karel III.

Nekdanji valižanski princ Charles je po smrti svoje matere postal novi kralj. V prvih 24 urah po materini smrti bo tudi uradno razglašen za kralja. To se naj bi zgodilo v palači St. James v Londonu pred posebnim ceremonialnim svetom.

Eno njegovih prvih dejanj je bilo, da se je odločil za ime in izbral je - Karel III. Izbiral je lahko sicer med katerim koli od svojih štirih imen: Charles (Karel), Philip, Arthur ali George. Nov kraljevi naziv bo imela tudi Charlesova žena. Z vnaprejšnjim dovoljenjem zdaj že pokojne kraljice Elizabete II., ki je to odločitev sporočila v začetku letošnjega februarja, ob uradni 70. obletnici vladanja, bo postala kraljica soproga. Dolgo se je domnevalo, da bo imenovana zgolj za princeso soprogo, letos pa je njena tašča Elizabeta II. izrazila »iskreno željo,« da Camilla, vojvodinja Cornwallska, prevzame naziv kraljica soproga, ko bo princ Charles postal kralj.

Čeprav je Charlesov prvorojenec, princ William postal prestolonaslednik, pa ne bo samodejno postal tudi valižanski princ. Je pa takoj podedoval očetov drugi naziv, vojvoda Cornwallski. Njegova žena Kate bo poslej znana kot vojvodinja Cornwallska.

Veljal je za najstarejšega prestolonaslednika v zgodovini. FOTO: Carl Court/AFP

Nekoč zadržan princ Charles, dolgo zaznamovan z nesrečnim zakonom s princeso Diano in njeno tragično smrtjo ter osovražen zaradi dolgo skrivanega razmerja z zdajšnjo ženo Camillo, se že nekaj časa uvršča visoko na lestvicah priljubljenosti. Vendar je še vedno manj priljubljen, kot je bila kraljica Elizabeta II., kar odpira vprašanja, kako bo sprejet kot kralj.

Že štiri desetletja opozarja na podnebne spremembe, izsekavanje gozdov, izumiranje živalskih vrst ter onesnaževanje morij in oceanov s plastiko. FOTO: Chung Reuters

Prestolonasledniški sij se ga drži od njegovega tretjega leta, ko so okronali njegovo mamo za kraljico. Tedaj je postal 24. vojvoda Cornwallski, na prvi uradni obisk pa se je podal na Malto pri svojih petih letih. Po trajanju naziva je premagal prejšnjega rekorderja, 21. valižanskega princa Edvarda VII., in je najstarejši prestolonaslednik v zgodovini. Za pozabljenega princa so ga na naslovnici revije Time označili že leta 2013.

Nanizal je še nekaj »prvih« nazivov: z diplomo leta 1970 iz zgodovine na cambriški univerzi, kjer je prvo leto študiral arheologijo in antropologijo, je postal prvi prestolonaslednik v zgodovini z univerzitetno izobrazbo. Leta 1975 je končal še magisterij ter je usposobljeni pilot letala in helikopterja.

Trajnostni razvoj, izobraževanje in umetnost

Svoj dobrodelni sklad (Prince's Trust) je ustanovil leta 1976, do danes pa blizu 20 dobrodelnih organizacij, ki odpirajo možnosti za mlade, spodbujajo trajnostni razvoj, izobraževanje in umetnost; na leto zberejo več kot 140 milijonov funtov. Za povrhu je predsednik ali častni pokrovitelj več kot 420 organizacij, torej polno zaposlen mož. A vendar v zadnjem času njegovo dobrodelnost pretresajo afere. Junija letos, ko je bil z vojvodinjo Cornwallsko na srečanju voditeljev držav Skupnosti narodov v Ruandi, je na Otoku odjeknila vest, da je za dobrodelni sklad valižanskega princa od nekdanjega katarskega premiera, šejka Hamada bin Džasema al Tanija, osebno med letoma 2011 in 2015 prejel donacije v višini tri milijone evrov, in to kar v gotovini.

Druga prinčeva dobrodelna ustanova pa je že v preiskavi metropolitanske policije in vladne komisije za dobrodelne organizacije, saj naj bi njen nekdanji izvršni direktor Michael Fawcett za savdskega poslovneža in milijarderja Mahfuza Mareia Mubaraka bin Mahfuza pomagal pridobiti britansko državljanstvo in viteški naziv v zameno za donacije v višini 1,5 milijona funtov.

Charlesova žena camilla bo postala kraljica soproga. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Že po uradni upokojitvi očeta princa Filipa je Charles z družinskimi člani prevzel njegove naloge, prav tako je čedalje pogosteje nadomeščal mater, še v zlasti v zadnjem času. V kraljičinem imenu je velikokrat sprejemal visoke goste in se udeleževal večerij med državniškimi obiski ter jo ob različnih priložnostih, tudi pogrebih, predstav­ljal zunaj Združenega kraljestva.

Vlogo prestolonaslednika in pomoč kraljici je igral vse življenje; pri spodbujanju nacionalnega ponosa, pripadnosti in povezovanja ljudi vseh družbenih slojev, da predstavlja stabilnost in kontinuiteto, osvetljuje dosežke in poudarja pomembnost služenja in prostovoljnosti, je zapisano na uradni spletni strani.

Leta 2018 so ga voditelji držav Commonwealtha izvolili za naslednjega vodjo po kraljici Elizabeti II. Funkcija se v nasprotju s kraljevo namreč ne deduje. Toda princ Charles je bolj znan po svojem delovanju, ki si ga kot valižanski princ lahko privošči. V dokumentarcu BBC Prince, Son and Heir: Charles at 70 (Princ, sin in naslednik: Charles pri sedemdesetih) je jasno povedal, da to ne bo več mogoče, ko bo kralj. Sicer pa prav ta televizijski portret najbolj nazorno poudari ljubezen njegovega kraljevega visočanstva do podeželja in tamkajšnjih opravil, kako na posestvu Highgrove blizu Tetburyja v Gloucestershiru rad hrani kokoši in seka grmičevje ter iz vej spleta ograde in v tem uživa.

Globalni voditelj za spremembe

Že štiri desetletja opozarja na podnebne spremembe, izsekavanje gozdov, izumiranje živalskih vrst ter onesnaževanje morij in oceanov s plastiko. Svaril je, še preden smo se zavedeli problemov. Gospodarski in družbeni razvoj je po njegovem mogoč le v harmoniji z naravo. Tudi sam je pobudnik več tovrstnih projektov. Lani so ga pri Zvezi zalivskih držav odlikovali za sodelovanje z nazivom globalnega voditelja za spremembe. Tudi zasebno skuša delovati skladno s temi načeli. V filmu BBC sta njegovo skrb za okolje izpostavila tudi sinova, kako da ju je od malih nog spodbujal k pobiranju smeti.

Kot velik zagovornik trajnosti in lokalnosti je med drugim rešil pred propadom eno izmed najbolj znanih škotskih posestev Dumfries­ s paladijsko vilo iz 18. stoletja skupaj z zgodovinsko pomembno zbirko britanskega rokokojskega pohištva, tudi 50 kosov mizarja Thomasa Chippendala. Ena od prinčevih fundacij je zagotovila posojilo v višini 40 milijonov dolarjev, dodatnih 50 so zbrali iz drugih virov, potem pa je posebej za to ustanovljen sklad kupil Dumfries ne samo za Britance, ampak za vsakogar, ki mu je mar za arhitekturo in oblikovanje. Tamkajšnji park je odprt za javnost, tam je tudi izobraževalni center, ki podpira lokalno skupnost. Zlasti mladim je na voljo več programov, tudi za pridobivanje tradicionalnih rokodelskih veščin od obdelave kamna do lesa.

Obisk Slovenije Tik pred 50. rojstnim dnevom leta 1998 je na povabilo predsednika Milana Kučana dopotoval na dvodnevni obisk v Slovenijo. Prvi dan si je ogledal Blejski otok, se povzpel do slapa Peričnik, v dolini Radovne obiskal kmetiji, po kmečkem okrepčilu pa gostoval na svečani večerji na Brdu za 60 povabljencev. Drugi dan je pozdravljal Ljubljančane, bil pri županji Viki Potočnik, na tržnici kupil kostanjev med in v veleblagovnici Nama odprl Britanski teden, obisk pa sklenil na osnovni šoli na Fužinah.



Znano je, da princ Charles ne je kosila in da je njegov najljubši čaj darjeeling z medom in mlekom. Rad se predaja slikanju akvarelov, kadar mu čas to dopušča, ter jih prodaja in tako polni proračun svoje dobrodelne organizacije.