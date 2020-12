9.21 Japonska po potrditvi novega seva tujcem prepovedala vstop v državo

9.11 Cepljenje proti covidu-19 ponekod tudi danes

Nedeljsko cepljenje proti koronavirusu v Domu starejših občanov Fužine v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec/Delo

9.03 Vlada ta teden o odpiranju šol, na odboru o vladni politiki na tem področju

8.59 Predlog PKP7 pred odborom za finance

8.48 Od danes znova odprte tržnice, trafike in frizerski saloni

Japonska se je po prvih potrjenih primernih novega seva novega koronavirusa odločila, da zapre državo za vse tujce. Do konca januarja tuji državljani ne bodo smeli vstopiti v državo, je danes sporočila vlada. Novi sev so medtem potrdili tudi v Južni Koreji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Japonskem so doslej potrdili osem primerov novega seva. Štirje bolniki se zdravijo v bolnišnici, preostali pa niso kazali simptomov in so v karanteni, so sporočili z ministrstva za zdravje. Japonska vlada je že v četrtek začasno prepovedala vstop v državo tujim državljanom, ki so bili nedavno v Veliki Britaniji ali Južni Afriki. V državi na jugu afriške celine so namreč potrdili še en nov sev novega koronavirusa.Japonski se je doslej uspelo izogniti hujšemu izbruhu novega koronavirusa. Zaenkrat so potrdili več kot 220.000 okužb, umrlo je okoli 3250 ljudi. Porast okužb beležijo predvsem v zadnjih tednih, v soboto so tako potrdili rekordnih 3881 novih okužb v 24 urah.Novi sev iz Velike Britanije se še naprej širi tudi v druge države. Tri primere so med drugim potrdili v Južni Koreji. Gre za domačine, ki so prispeli v domovini iz Velike Britanije prejšnji teden. Južna Koreja je vse letalske povezave z Otokom prekinila že 23. decembra, omejitev prometa bo predvidoma v veljavi do konca leta. Novo različico koronavirusa, ki naj bi bila precej bolj nalezljiva, so doslej med drugim potrdili še v Kanadi, Jordaniji, Nemčiji, na Norveškem in Danskem.V nekaterih domovih za starejše in zdravstvenih zavodih bodo tudi danes cepili proti covidu-19, predvsem zaposlene, ki jih v nedeljo ob začetku cepljenja ni bilo na delovnem mestu. Večino odmerkov cepiva iz prve pošiljke so sicer že porabili za cepljenje stanovalcev domov za starejše. Ponekod bo danes na voljo tudi brezplačno hitro testiranje.V Sloveniji se je množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha začelo v nedeljo. V prvi pošiljki je bilo 9570 odmerkov, večino so jih že porabili za cepljenje stanovalcev ter najbolj izpostavljenih zaposlenih v domovih za starejše in zdravstvu, ki še niso preboleli covida-19.Ponekod pa bodo cepili tudi danes, predvsem zaradi zaposlenih, ki jih med vikendom ni bilo na delovnem mestu, je v nedeljo ob začetku cepljenja napovedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.Iz prve pošiljke cepiva je bilo sicer 550 odmerkov namenjenih v bolnišnice z intenzivnimi enotami za covidne bolnike. Prva cepljenja zaposlenih so v nedeljo že opravili tako v ljubljanskem kot mariborskem univerzitetnem kliničnem centru.Potem ko je velika večina držav člani EU cepljenje proti covidu-19 tako kot Slovenija začela v nedeljo, pa bodo nekatere prve prebivalce cepile šele danes. Kampanji cepljenja s prvim v EU odobrenim cepivom Pfizerja in BioNTecha se tako pridružujejo še v Belgiji, Luksemburgu, na Portugalskem in v Latviji. Kot zadnja bo 8. januarja začela cepiti Nizozemska. Vse članice EU so sicer v prvi sobotni pošiljki prejel po 9750 odmerkov cepiva.Slovenja medtem do konca leta pričakuje še novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu. Ob registraciji cepiv še drugih proizvajalcev bi se nato lahko dinamika stopnjevala in pristojni pričakujejo, da bi do konca julija oz. avgusta cepili tudi do 1,2 milijona ljudi.V nekaterih krajih po Sloveniji pa bo tudi danes na voljo brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, ki se je v večjem delu države začelo že v prejšnjem tednu. Zanimanje ljudi je bilo precejšnje. V tem tednu bodo na vrsto med drugim prišli prebivalci primorsko-notranjske regije in Bele krajine. Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati.Za šolarje počitniški teden bo prinesel odločitev, ali bodo po praznikih nadaljevali šolanje na daljavo ali se jih bo vsaj del vrnil v šolske klopi. Ali bo šla prva triada v šole 4. januarja, bo vlada odločila sredi tedna. O vladni politiki na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije pa bo danes razpravljal matični parlamentarni odbor.Odbor DZ za finance bo danes obravnaval predlog sedmega protikoronskega zakona, ki prinaša dodatnih 550 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije covida-19. Ob ukrepih za podjetja je tokrat izrazita socialna komponenta zakona, tako kot v spomladanskem valu namreč vnovič prinaša dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva.Od danes bodo znova lahko delovale tržnice in trafike, vrata pa bodo lahko odprli tudi frizerski saloni, ki so bili zaprti od četrtka. V skladu z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev bodo z delom lahko nadaljevali do 4. januarja. Še vedno pa so v veljavi omejitve na področju kulture in verskih obredov.Delovanje tržnic, trafik in frizerskih salonov je bilo onemogočeno s četrtkom, ko je morala vrata zapreti tudi večina nenujnih trgovin in storitvenih dejavnostih. Zaprte tako ostajajo avtopralnice, trgovine z oblačili, obutvijo, s tehničnim blagom, pa tudi knjigarne, papirnice, ter specializirane prodajalne z otroškim programom.Med izjemami, ki lahko delajo, so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki. Odprte so lahko tudi kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta ter dostavne službe. Pod strogimi pogoji se lahko izvajajo tudi verski obredi.Še naprej velja začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. So pa med izjemami poleg knjižnic in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko tudi muzeji in galerije. Ti bodo svoje storitve lahko ponujali v osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški, gorenjski in po novem še v primorsko-notranjski statistični regiji.Uporaba maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, na odprtih javnih krajih pa, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra oziroma tri metre pri izvajanju individualne športne vadbe.