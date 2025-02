Danska vrača udarec Trumpu: Kalifornijo kupimo za en bilijon dolarjev

Ko se je Donald Trump prejšnji mesec vrnil v Ovalno pisarno Bele hiše, je ponovno izrazil željo iz svojega prvega mandata o priključitvi Grenlandije Združenim državam Amerike. Danska, katere sestavni del je Grenlandija, je zdaj sprožila satirično peticijo za nakup zvezne države Kalifornije za en bilijon dolarjev.

»Ste si kdaj ogledovali zemljevid sveta in pomislili, 'Veste, kaj potrebuje Danska? Več sonca, palm in rolanja.' Imamo edinstveno priložnost, da se te sanje uresničijo. Kupimo Kalifornijo od Donalda Trumpa,« je zapisano v peticiji. Med domnevnimi podporniki peticije naj bi bila tudi član skupine Metallica Lars Ulrich in filmski igralec Viggo Mortensen, ki je zaigral v filmih, kot sta Gospodar prstanov in Zelena knjiga, piše Guardian.

»Hollywoodu bomo prinesli hygge, Beverly Hillsu kolesarske poti, na vsak ulični vogal pa bomo postavili stojnico z organskimi sendviči smørrebrød. Morda bomo [Kaliforniji] zagotovili tudi vladavino prava, univerzalno zdravstveno varstvo in politiko, ki temelji na dejstvih,« je še zapisano v satirični peticiji.

Danci v satirični peticiji Kaliforniji med drugim ponujajo kolesarske poti in sendviče smørrebrød, pa tudi vladavino plava in univerzalno zdravstveno varstvo. FOTO: Mike Blake/Reuters

Trump je v preteklosti Kalifornijo oklical za najslabšo zvezno državo, z njenimi demokratičnimi voditelji pa se bori že leta. »Prepričani smo, da se bo odločil za prodajo, če ponudimo pravo ceno,« navajajo v peticiji, ki jo je doslej podpisalo že 200.000 ljudi. Njihov cilj je doseči 500.000 podpisov, en bilijon dolarjev (približno 965 milijard evrov) za nakup zvezne države pa bi zbrali z donacijami, ki jih v resnici ne pobirajo, poroča CNN.

Grenlandija: Ne želimo biti niti Američani niti Danci

Tako Danska kot Grenlandija sta Trumpovo ponudbo za nakup največjega otoka na svetu ostro zavrnili. Po besedah 47. ameriškega predsednika je Grenlandija ključna za gospodarsko varnost ZDA. Otok je bogat z naravnimi surovinami, kot sta nafta in zemeljski plin, ki so s taljenjem ledu vse bolj izpostavljene človekovi uporabi, taljenje pa ustvarja tudi nove trgovske poti.

Danska premierka Mette Frederiksen in grenlandski premier Mute B. Egede na tiskovni konferenci v Københavnu. FOTO: Tom Little/Reuters

Danska premierka Mette Frederiksen je prejšnji mesec dejala, da Grenlandija »ni naprodaj« in da skozi oči danske vlade »Grenlandija pripada le Grenlandcem«, navaja Guardian. Tudi grenlandski premier Múte Egede se je odzval na Trumpovo ponudbo in dejal: »Mi smo Grenlandci. Ne želimo biti niti Američani niti Danci. Prihodnost Grenlandije bo odločila Grenlandija.«

Čeprav je danska peticija za nakup Kalifornije satirična, se predsednik Trump zdi neomajen v svoji nameri, da Grenlandijo priključi ZDA.