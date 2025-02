Kako se je Grenlandija znašla v spopadu velesil

V nadaljevanju preberite:

Aqqaluk Lynge, ustanovitelj največje grenlandske politične stranke, pravi, da so prebivalci nervozni zaradi vse večje geopolitične osredotočenosti na to območje. »Gre za geopolitično mahinacijo,« pravi Klaus Dodds, strokovnjak za Arktiko in profesor geopolitike na univerzi Royal Holloway v Londonu. »V ozadju se skriva zavest, da gre za velik boj za oblast. ZDA morajo zagotoviti vsaj to, da bo njihova zahodna polobla čim bolj varna.« Strokovnjaki pravijo, da Rusija in Kitajska že več kot desetletje razmišljata o vojaških in poslovnih izzivih ali priložnostih, ki jih ponuja Arktika.

ZDA so se do konca prejšnjega Trumpovega predsedovanja leta 2019 zdele precej nezainteresirane. »ZDA so na Arktiki dolgo puščale pravo praznino,« pravi Anna Wieslander, direktorica za severno Evropo pri možganskem trustu Atlantskem svetu.

»Tam so bili Rusi in Kitajci, ki so bili zelo angažirani. ZDA res niso imele ničesar – nobene strategije, nobenih ledolomilcev in le malo vojaških sredstev na Aljaski,« dodaja. »ZDA se prebujajo v novo realnost.«

Podpredsednik ZDA JD Vance je nedavno izjavil, da je Grenlandija zelo pomembna za ameriško nacionalno varnost. »Tam so morske poti, ki jih uporabljajo Kitajci in Rusi,« je dejal in dodal, da Danska ne opravlja svojega dela in ni dobra zaveznica.