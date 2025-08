Danski ZOO prosi za nezaželene ljubljenčke, ki bi postali hrana plenilcev

Potem ko so v Nürnbergu usmrtili 12 pavijanov, ker so imeli premalo prostora za njihovo namestitev, s trupli pa nahranili plenilce, CNN poroča, da je danski živalski vrt zaprosil ljudi, da jim podarijo nezaželene hišne ljubljenčke za hranjenje plenilcev in posnemanje »naravne prehranske verige«.

»Kokoši, zajci in morski prašički so pomemben del prehrane naših plenilcev,« piše ob fotografiji risa z odprtimi usti in ostrimi zobmi. Dodali so, da se na ta način nič ne zavrže, obenem lahko zagotovijo naravno vedenje, pravilno prehrano in dobro počutje plenilcev.

Na svoji spletni strani živalski vrt Aalborg pojasnjuje, da bo njihovo usposobljeno osebje podarjene živali »nežno evtanaziralo«, preden jih bo uporabilo kot hrano. V živalskem vrtu imajo mesojede plenilce, kot so azijski levi, evropski risi in sumatranski tigri, navaja CNN.

Javna prošnja je na spletu sprožila živahno razpravo – nekateri nasprotujejo ideji, da bi hišni ljubljenčki postali plen, spet drugi pa hvalijo prizadevanja živalskega vrta za ohranjanje naravnega prehranjevalnega vedenja.

Gre za običajno prakso

Namestnica direktorja Aalborg ZOO Pia Nielsen je v izjavi za Guardian pojasnila, da ta pobuda poteka že več let in da je običajna praksa na Danskem. »Že vrsto let v Aalborg ZOO hranimo naše mesojede živali z manjšimi kmetijskimi živalmi. Pri oskrbi plenilcev je nujno, da jim zagotavljamo meso – po možnosti s kožuhom, kostmi itd. – da jim omogočimo čim bolj naravno prehrano,« je povedala Nielsenova. Zato menijo, da je smiselno, da živali, ki bi jih sicer evtanazirali iz različnih razlogov, uporabijo na ta način.

»Na Danskem je ta praksa pogosta, številni naši obiskovalci in partnerji pa cenijo možnost, da prispevajo. Donirane živali vključujejo kokoši, zajce, morske prašičke in konje,« je povedala.

To ni prvič, da so se danski živalski vrtovi znašli pod drobnogledom zaradi načina hranjenja živali in nadzora populacij.

Leta 2014 je københavnski živalski vrt evtanaziral zdravo mlado žirafo Mariusa, da bi preprečil parjenje v sorodstvu, kljub peticiji, ki je poskušala to preprečiti. Truplo so delno uporabili za raziskave, delno pa za prehrano levov, tigrov in leopardov v živalskem vrtu.

Le nekaj tednov pozneje je živalski vrt znova sprožil javne kritike, ko so evtanazirali štiri leve, da bi naredili prostor za novega samca v upanju na vzgojo nove generacije mladičev.