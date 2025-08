Luka Dončić ima dovolj čakanja, LeBron je še vedno tiho

V nadaljevanju:

Skrivni načrt, ki ga je vodstvo Los Angeles Lakers skovalo v navezi z zdaj razvpitim Nicom Harrisonom v Dallasu, je dokončno zaživel. Luka Dončić je res že od februarja del slovite ekipe iz mesta angelov, s podpisom nove pogodbe pa je razblinil vse dvome o svoji prihodnosti in postal pravi Jezernik. Slovenskemu zvezdniku so se v Kaliforniji povsem podredili, prvič v karieri je v senci ostal tudi LeBron James. Luka je moštvu jasno sporočil, da v boju za lovoriko noče več izgubiti niti sezone, za drobec možnosti za uspeh pa bo moral najti igralsko sožitje z Jamesom vsaj na parketu, če že v slačilnici med njima ne bo pretirane ljubezni.

Ko se je sezona z velikim razočaranjem v seriji z Minnesoto za LA Lakers zaključila že v začetku maja, je bil Dončić videti utrujen, psihično izžet in po svoje vesel, da so stresni meseci za njim. Pred odhodom v Evropo sta trener J. J. Redick in generalni menedžer Rob Pelinka povabila Dončića in vodjo njegovega tabora Laro Beth Seager na skrivnostno večerjo, na kateri so se pogovarjali o prihodnosti. Luko sta vodji stroke spraševala, kakšne igralce želi imeti ob sebi in koga naj poskušajo privabiti v Kalifornijo, razložila sta mu tudi, s kakšnimi ovirami se v pisarnah soočajo in koliko kapitala v menjavah sploh imajo na voljo. Dončić je po poročanju virov, ki poznajo vsebino pogovorov, ob koncu večerje poslal jasno sporočilo: »Nočem več čakati, lani sem začutil, kako je igrati v finalu. Takoj se želim vrniti tja, naredimo vse, kar je v naši moči.«