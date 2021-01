Dejanja vojne kot srž zunanje politike

Minuli konec tedna so izraelska vojaška letala na severovzhodu Sirije, blizu mesta Deir ez Zor, ki je bilo opustošeno v zdaj že desetletni vojni, ubile okoli 40 pripadnikov sirske vojske in z njimi povezanih šiitskih milic iz Libanona, Irana in Iraka. Lokacija napada naj bi bila izbrana zaradi »hranjenja« iranskega orožja, ki naj bi prek Iraka – s končnim ciljem v Libanonu (Hezbolah) – tik pred izraelskim napadom prispelo iz Irana. V zadnjih izdihljajih predsedovanja Donalda Trumpa poskuša Izrael čim bolj oslabiti Iran, po drugi strani pa je izrazito napeto v odnosih med Washingtonom in Teheranom.