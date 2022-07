Demokratska večina za uzakonitev pravice do kontracepcije

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek skoraj izključno z demokratskimi glasovi z 228 proti 195 potrdil predlog zakona, ki zagotavlja pravico do kontracepcije. Demokrati so predlog podprli v strahu, da bo konservativna večina Vrhovnega sodišča ZDA odpravila tudi to pravico, kot je pravico do splava.

Usoda predloga v senatu ni jasna, vendar pa gre bolj za predvolilni predlog, da se člani kongresa izjasnijo glede kontracepcije. Volivci naj bi se tako lažje odločili, koga bodo novembra podprli.

»Ta ekstremizem desnice je namenjen upravljanju z ženskami in tega ne bomo dovolili. Ženske in dekleta po državi vas opazujejo in želijo vedeti, ali se boste postavili zanje,« je dejala predlagateljica, demokratka Kathy Manning iz Severne Karoline.

Republikanka iz države Washington Vathy McMorris pa je med drugim dejala, da bo zakon, če bo potrjen, vodil v še več splavov kot doslej.

Demokrati so pred dnevi s presenetljivo veliko podporo republikancev potrdili predlog zakona za zaščito homoseksualnih in porok med pripadniki različnih ras pred konservativnimi vrhovnimi sodniki.