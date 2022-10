Digitalna sila in napačno tolmačenje Xijevega govora

V nadaljevanju preberite:

Smo morda napačno razumeli programsko poročilo Xi Jinpinga, ki ga je kitajski partijski in državni voditelj prebral na 20. kongresu Komunistične partije Kitajske? Je on v resnici absolutistični vladar, ki si na vso moč želi do konca življenja ostati na najvišjem položaju in svoje ime z zlatimi črkami zapisati v rubriko »osvoboditelj Tajvana izpod sovražnih tujih sil«? Smo prepričani, da je Xi Jinping za bodočega premiera izbral Li Qianga samo zato, ker mu je dokazal svojo vdanost?