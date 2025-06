Diktator nima prihodnosti, ko so vsi mladi proti njemu

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je v soboto zvečer na Trgu Slavija v Beogradu zbralo okoli 140.000 protestnikov, ki so med drugim zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev, so se zgodili posamični nasilni izgredi. Policija je pridržala 77 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je dejal, da je Srbija zmagala, in napovedal nove aretacije. O dogajanju v Srbiji smo govorili s pisateljem Markom Vidojkovićem, ki je moral leta 2023 zaradi stalnih groženj s smrtjo zapustiti državo.