Diplomatska pot iz ukrajinske krize ni izčrpana, toda rešitev še daleč

Nemški kancler Olaf Scholz in ruski predsednik Vladimir Putin sta po današnjih večurnih pogovorih sporočila, da diplomatska pot rešitve ukrajinske krize še ni izčrpana. A izjave obeh protagonistov so jasno pokazale, kako velike so razlike med vpletenimi. Putin vztraja pri zagotovilih, da se Nato ne bo več širil na vzhod, Scholz pa je dejal, da to vprašanje ni na mizi. Putin je Natu tudi očital, da varnostne razmere v Evropi interpretira v svojo korist. Scholz je na drugi strani opozoril, da bi bilo kakršnokoli rusko priznanje suverenosti Donecka in Luganska v nasprotju s sporazumom iz Minska.