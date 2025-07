Dogovor o priznanju krivde za teroristični napad 11. septembra razveljavljen

Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je danes razveljavilo dogovor o priznanju krivde za organizacijo terorističnega napada v ZDA 11. septembra 2001 med vojaškim tožilstvom in članom teroristične mreže Al Kaida Kalidom Šejkom Mohamedom, poročajo ameriški mediji.

Mohamed je julija lani priznal krivdo, s čimer bi se izognil možnosti smrtne obsodbe, vendar pa je takratni obrambni minister ZDA Lloyd Austin dogovor razveljavil, na kar so se Mohamedovi odvetniki pritožili. Pentagon je že pred dnevi sporočil, da se bo sojenje Mohamedu in drugim obtoženim zaradi napadov 11. septembra 2001 in drugih terorističnih dejanj začelo jeseni v Guantanamu na Kubi, čeprav odločitev prizivnega sodišča še ni bila znana.

Mohamed je obtožen, da je pripravil in vodil ugrabitev potniških letal, ki so jih pripadniki Al Kaide nato strmoglavili v poslopji Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v New Yorku in na Pentagon. Eno od ugrabljenih letal je po uporu potnikov strmoglavilo na polje v Pensilvaniji.

Prizivno sodišče je odločilo, da je Austin ravnal pravilno, ko je razveljavil dogovor o priznanju krivde, poroča ameriška televizija ABC.

Sodni postopki proti Mohamedu in preostalim trem obtoženim - Validu Mohamedu Salihu Mubareku bin Atašu, Aliju Abdulu Azizu Aliju in Mustafi Ahmedu Adamu al Havsaviju, bodo po napovedih Pentagona potekali od 22. septembra do 10. oktobra.

Obtožnica navedene bremeni terorizma, zarote, napada na civiliste, namernega povzročanja hudih telesnih poškodb, umora v nasprotju z vojnim pravom ter ugrabitve ali ogrožanja plovila ali letala.

Obtožnica vključuje 2973 točk umora

Pakistanec Kalid Šejk Mohamed je bil v preteklosti propagandni vodja Al Kaide. Prijeli so ga marca 2003 v Pakistanu ter zasliševali in mučili v tajnih zaporih ameriške obveščevalne agencije Cia v Afganistanu in na Poljskem, leta 2006 pa so ga preselili v zapor Guantanamo.

Vojaško tožilstvo ZDA je proti Mohamedu in ostalim februarja 2008 vložilo obtožnice za sojenje pred posebnimi vojaškimi sodišči. Obtožnica vključuje 2973 točk umora za vse umrle v napadih 11. septembra 2001 in številna druga kazniva dejanja, za kar tožilstvo zahteva smrtne kazni.

Avgusta 2019 je sodišče datum začetka sojenja določilo za 11. januar 2021, vendar so postopek zaradi pandemije covida-19 preložili.