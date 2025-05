Osumljencu grozi smrtna kazen, Netanjahu pridiga voditeljem o preprosti resnici

Ameriško pravosodno ministrstvo je za osumljenca za strelski napad pred Judovskim muzejem v Washigtonu, v katerem sta umrla mlada uslužbenca izraelskega veleposlaništva v ZDA Sarah Milgrim in Jaron Ličinski, včeraj že predstavilo obtožnico.

Kot je na novinarski konferenci povedala tožilka Jeanine Pirro, vsebuje ta obtožbe več kaznivih dejanj, med njimi sta umora prve stopnje in umor tujih uradnikov, preiskujejo tudi zločin iz sovraštva in terorizem. Za zdaj je še prezgodaj za ocenjevanje, ali bodo zahtevali smrtno kazen, vendar je dodala, da gre za »primer, ki izpolnjuje pogoje za smrtno kazen«.

Preiskovalni sodnik Matthew Sharbaugh pa je obtoženemu, kot poroča Guardian, že povedal, da ga čaka možnost smrtne kazni, če bo spoznan za krivega kaznivih dejanj, ki jih je obtožen.

Podrobnosti še preiskujejo

Tridesetletni Elias Rodriguez, ki ga je policija prijela takoj po streljanju, je menda ob aretaciji policistom dejal, da je to storil za Palestino, za Gazo. Tudi ko je takoj po tem, ko je streljal na mladi par, poskušal vstopiti v Judovski muzej, kjer so gostili dogodek, je vzklikal Svobodna, svobodna Palestina.

Preiskovalci za zdaj domnevajo, da je napad izvedel sam, brez pomočnikov, prav tako ni na nobenem varnostnem seznamu. Strelno orožje, ki ga je uporabil, so našli, po poročanju New York Timesa je bilo zakonito kupljeno v Illinoisu in tudi zakonito prepeljano v Washington. Preiskovalci še vedno ugotavljajo, zakaj je bil Rodriguez v Washingtonu – domnevajo, da je bila pot povezana z delom –, prav tako, kako je izvedel za dogodek v muzeju; ta menda ni bil javno objavljen.

Kot je sosledje dogajanja opisala načelnica metropolitanske policije Pamela Smith, so osumljenca pred streljanjem opazili pred Judovskim muzejem. Ko je iz stavbe izstopila skupina ljudi, se ji je približal in od blizu ustrelil Sarah Milgrim, državljanko ZDA iz Kansasa, in Jarona Ličinskega, ki je odraščal v Nemčiji in Izraelu. Kot je povedal izraelski veleposlanik v ZDA Jechiel Leiter, je Ličinski ta teden kupil prstan, da bi svoje dekle prihodnji teden v Jeruzalemu zaprosil.

Osumljenca so že nekaj ur po prijetju zaslišali, še vedno pa preiskovalci iščejo dodatne informacije o njem. Do zdaj je brati le o pismih, katerih domnevni avtor je Rodriguez in domnevno krožijo po spletu.

Napad so v ZDA in Izraelu tako označili za dejanje antisemitizma in terorizma. Ameriška generalna tožilka Pam Bondi je, kot smo poročali, takoj po dogodku zagotovila, da bodo storili vse, da zaščitijo skupnost, še posebej judovsko. Žalost in ogorčenje nad dejanjem je izrazil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki se je včeraj že pogovarjal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem.

»Ste na napačni strani pravice«

Ta je včeraj že napovedal, da bodo okrepili varnost na izraelskih diplomatskih predstavništvih po svetu. »Priča smo strašni ceni antisemitizma in divjemu hujskanju proti državi Izrael,« je njegove besede povzela AFP. Na stavbah izraelskih diplomatskih misij so danes zastave spuščene na pol droga.

Napad se je zgodil ravno v času, ko številne države vse bolj pritiskajo na Izrael zaradi razširjene kopenske ofenzive v Gazi in skoraj trimesečne blokade humanitarne pomoči, zaradi katere strada več kot dva milijona ljudi. Posebej so to obsodili voditelji Francije, Velike Britanije in Kanade, ki jih je Netanjahu obtožil, da opogumljajo Hamas.

Včeraj je na omrežju X izjavil, da hoče Hamas »uničiti judovsko državo« in »izničiti judovsko ljudstvo«. »Nikoli nisem mogel razumeti, kako se ta preprosta resnica izmika voditeljem Francije, Velike Britanije, Kanade in drugih držav,« je izjavil Netanjahu. »Predsedniku Macronu, predsedniku vlade Carneyju in predsedniku vlade Starmerju sporočam: ko se vam množični morilci, posiljevalci, morilci otrok in ugrabitelji zahvaljujejo, ste na napačni strani pravice.«