Trump z obvezanim ušesom sprejel republikansko predsedniško kandidaturo

»Boj, boj, boj!« Z besedami, s katerimi je v soboto sam nagovoril zborovanje v Butlerju po strelu atentatorja Thomasa Matthewa Crooksa, so udeleženci republikanske nacionalne konvencije v Milwaukeeju sinoči bučno pozdravili zdaj uradnega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. 45. predsednik je imel na desnem ušesu, kjer ga je zadel naboj, obvezo, že prej pa je za svojega podpredsednika imenoval 39-letnega senatorja iz Ohia J.D. Vancea.

Trump ve, da je le po veliki sreči še med živimi. Če ne bi v zadnjem hipu obrnil glave, bi mu strel namesto ušesa preluknjal možgane, in ko je iz svoje lože s sinovoma Ericom in Donom ml., hčerko Tiffany ter televizijskim voditeljem Tuckerjem Carlsonom stopil pred delegate tokratne republikanske konvencije, je tako kot v Butlerju dvignil pest. Imenovanje avtorja knjige »Hillbilly elegy« za podpredsedniškega kandidata kaže, da se bo v morebitnem drugem mandatu v Beli hiši še bolj na svoj način bojeval za ameriški delavski razred. J.D. Vance v »​Kmetavzarski žalostinki« obsoja uničevanje tradicionalnih ameriških vrednot kot ambicija uspeti z delom in iznajdljivostjo, še posebej v nekdanjih industrijskih središčih tako imenovanega rjastega pasu.

Trump s svojim novim podpredsedniškim kandidatom senatorjem iz Ohia J.D. Vanceom. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Mnogi republikanci so ogorčeni nad slabim varovanjem nekdanjega predsednika ZDA na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji, kjer so odjeknili streli. Nekateri tako kot po vdoru v kongres s 6. januarja 2021 na zatožno klop postavljajo tajne službe in ves varnostni aparat ZDA. Dvajsetletnemu atentatorju se je s polavtomatskim orožjem uspelo povzpeti na streho manj kot dvesto metrov oddaljene zgradbe, udeleženci zborovanja pa so skoraj pol ure opozarjali nanj. Kljub temu je Crooks ranil predsedniškega kandidata in še dva udeleženca zborovanja ter enega ubil, preden so odgovorili policijski ostrostrelci.

»Hoteli so, da bi bil danes njegov pogreb,« so ameriški mediji navedli delegate v Milwaukeeju, ki so skandirali: »Bog blagoslovi Ameriko!« Številni udeleženci so prepričani v božjo previdnost, Trump je še bolj njihov mesija kot prej.

Trumpov demokratski nasprotnik predsednik Joe Biden je sinoči nastopil pred kamerami televizijske družbe NBC ter se močno razjezil na voditelja Lesterja Holta zaradi pripombe, da je bil na prvem televizijskem soočenju s Trumpom videti zmeden. »Zakaj ne govorite o osemnajstih, osemindvajsetih lažeh, ki jih je izrekel?« Demokratski predsednik je priznal, da je imel slabo noč, očitno pa ne namerava izstopiti iz ponovne tekme za Belo hišo, kot si želijo številni demokrati. »Sem na konju, le kje ste bili? Po debati sem imel 22 večjih dogodkov, srečal sem se s tisoči ljudi. Sem na konju.«

Za J.D: Vancea je že prej komentiral, da bi naredil tisto, kar je zavrnil prejšnji Trumpov podpredsednik Mike Pence, po njegovem bi v primeru suma v volilne rezultate elektorske glasove vrnil v parlamente zveznih držav. Demokratski predsednik in predsedniški kandidat je spomnil tudi na pretekle obtožbe mladega senatorja na Trumpov račun. Preden se je spreobrnil v zvestega privrženca, je Vance prejšnjega republikanskega predsednika primerjal s Hitlerjem in heroinom za ameriško ljudstvo. Biden je tudi poudaril, da sam noče biti diktator za en dan, kot je izjavil Trump, ki tudi letos ne bo avtomatično sprejel volilnih rezultatov. »Ne morete ljubiti svoje države le, ko zmagujete!«

Vdova v soboto na Trumpovem zborovanju ubitega gasilca Coreya Comperatoreja pa ni hotela sprejeti predsednikovega telefonskega klica. Ogorčeni spopad za ameriški delavski razred med Bidnom in Trumpom se nadaljuje, le da se Biden po treh letih in pol v Beli hiši ne more pohvaliti z izboljšanjem življenja za običajne Američane. Te tepejo neznanska draginja in visoke obrestne mere.

Usha Chilukuri Vance, ženska ob strani republikanskega podpredsedniškega kandidata J.D. Vancea.FOTO: Anna Moneymaker Getty Images Via Afp

Na republikanski strani bo moral J.D. Vance pojasniti preobrazbo iz ostrega Trumpovega kritika v prepričanega občudovalca. Pri tem mu bo pomagala soproga Usha Chilukuri Vance, ki je takoj po razglasitvi visoke kandidature svojega moža dala odpoved na delo v svoji prestižni odvetniški družbi Munger, Tolles & Olson. Pravnica indijskih korenin je moža spoznala na elitni univerzi Yale, zdaj pa se hoče posvetiti republikanskemu podpredsedniškemu kandidatu in njunim trem otrokom.