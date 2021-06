Društvo National Geographic priznalo pet svetovnih oceanov

Društvo National Geographic je sklenilo, da ima svet pet oceanov in ne le štiri. To sicer ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) priznava že od leta 1999, ko je med svetovne oceane uvrstila tudi Južni ocean, ki obkroža Antarktiko.



Znanstveniki že več let priznavajo, da je ekološka regija okoli Antarktike posebna, vendar pa se doslej nekako niso uspeli dogovoriti glede poimenovanja.



Sedaj so se odločili prevzeti ime od NOAA. Ta je tako ime začel uporabljati potem, ko je to vodno območje za Južni ocean krstil Ameriški odbor za zemljepisna imena.



Na svetu imamo glede na odločitev društva National Geographic torej Atlantski ocean, Tihi ocean, Indijski ocean, Arktični ocean in Južni ocean.

