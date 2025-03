Dolgotrajni protesti so se že zajedli v srbski turizem

V nadaljevanju preberite:

Več kot štiri mesece trajajoči študentski protesti, ki so se prelevili v pravi družbeni upor, so Srbijo pahnili v politično krizo, in kot pričakujejo srbski ekonomisti, bi v tretjem in četrtem četrtletju tega leta lahko že občutili prve posledice gospodarske krize. V strahu pred morebitnimi zapleti zaradi blokad so turisti že začeli odpovedovati svoje rezervacije v tej balkanski državi, opažajo v združenju turističnih agencij Srbije.

Kot je za srbske medije povedal Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne zveze turističnih agencij Srbije, je v zadnjem obdobju skoraj 30 odstotkov tujih gostov odpovedalo svoja potovanja v Srbijo. Kar zadeva kongresne turiste, je ta delež še večji in se giblje okoli 40 odstotkov.